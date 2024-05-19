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Çin menşeli el tipi oyun bilgisayarı ve mini bilgisayar markası olan AYANEO’nun retro oyun konsolu uzun zamandır beklenmekteydi. Sonunda tanıtımı yapılan AYANEO yeni retro el konsolu Pocket DMG hem işlemcisi hem de diğer özellikleri ile sektörü oldukça şaşırttı. Oyun severler için harika özellikleri ve yüksek performansıyla gelecek olan Pocket DMG, Android oyun el konsolları kategorisinde en iyilerle yarışacak. İşte AYANEO retro el konsolu Pocket DMG özellikleri…

AYANEO Yeni Retro El Konsolu Pocket DMG Tanıtımı Yapıldı

Heyecanla beklenen en konsolu AYANEO Pocket DMG tanıtımı sonunda yapıldı. Konsolun geliştirme aşamasında olduğu biliniyordu ancak uzun zamandır herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Marka konsoldan 2023’ün Kasım ayında bahsetmiş ancak ne tasarımı ne de özelliklerine ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdi ise cihaz hakkında pek çok ayrıntı gün yüzüne çıktı. Açıklananlara bakılırsa Gameboy tarzında bir oyun el konsolu olan Pocket DMG, oyun severlere muhteşem oyun deneyimi sunmaya geliyor.

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Gameboy gibi bir el konsolu tarzına olduğu için dışarıdan bakıldığında gücü anlaşılmıyor ancak Pocket DMG, Snapdragon G3x Gen 2 işlemcisi sayesinde muhteşem bir güce sahip. Söz konusu işlemci AYANEO Pocket S modelinde de bulunmakta anca bu versiyonda tek joystick yer almakta. Ayaneo’nun açıklamasına göre konsola dokunmatik alan eklenerek tek joystick’in handikabı yok edilmiş durumda.

AYANEO Pocket DMG tasarımı yukarıda da bahsettiğimiz gibi Gameboy’a benziyor ve retro bir dizayna sahip. 3,92 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olan cihaz 1.240 x 1.080 piksel çözünürlük sunuyor. Bu bakımdan da rakiplerini geride bırakıyor diyebiliriz. Bu ekran özellikleri şimdiye dek piyasaya sürülen dikey el konsolları arasında en parlak görüntüyü sunan cihaz Pocket DMG olabilir.

AYANEO Pocket DMG Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Yeni el oyun konsolunu tanıtan AYANEO, Pocket DMG’nin çıkış tarihi hakkında bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı hususunda da bir detay bulunmuyor. Bununla birlikte el konsolunun kısa bir zaman içerisinde pazara sunulması beklenmekte.