Banka Hesabınızı Koruyun – 200 Tehlikeli Android ve iOS Uygulaması Kullanıcıların Hesaplarını Çalıyor!

Bu sefer, hem iOS hem de Android kullanıcıları paralarını bu tehlikeli veya kötü amaçlı uygulamalara kaptırma riskiyle karşı karşıya. Laptop Mag’in bir raporu, kullanıcıların telefonlarından çalan 203 tehlikeli Android ve iOS uygulaması olduğunu öne sürüyor. Bu uygulamalar ilk olarak Tayland’ın Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES) ve İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından keşfedildi.

DES, resmi Facebook sayfasında bu tehlikeli Android ve iOS uygulamaları hakkında halkı uyarmaya karar verdi. Sosyal medya gönderisi, bu uygulamaların yaptığı üç ana tehlikeli vahşeti listeledi. Kimlik hırsızlığı yapmak için kişisel bilgilerin çalınması, kullanıcıların banka hesaplarının boşaltılması ve virüslü akıllı telefonların uzaktan kontrolünün ele geçirilmesi.

Hem DES hem de NCSC, bu uygulamaların yaydığı Kötü Amaçlı Yazılım türlerini belirtmedi. Sadece tehlikeli uygulamalar olduklarını ve bu uygulamalardan mağazalarından kurtulmalarını sağlamak için Google ve Apple ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

Bu nedenle, tüm bu tehlikeli uygulamaları aşağıda listeledik. Güvende olmak için lütfen bunları gözden geçirin ve mümkün olan en kısa sürede telefonunuzda bulunanları silin.

Hem Google’ın hem de Apple’ın kendi mağazalarında herhangi bir uygulamaya izin vermeden önce kendi güvenlik kontrollerini yaptıkları inkar edilemez. Ancak, bu tür uygulamalar her zaman içeri sızmanın bir yolunu bulacaktır.

Bu nedenle, bir son kullanıcı olarak, telefonunuza herhangi bir uygulama yüklemeden önce kullanıcı incelemeleri gibi kendi kontrollerinizi de yapmalısınız. Ayrıca size çok şey vaat eden uygulamaları da indirmeyin. Filmler, spor karşılaşmaları vb. gibi premium içeriklere ücretsiz erişim sağlamayı vaat eden uygulamalar, her zaman sizden bir şeyler alır.