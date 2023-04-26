Beats Studio Buds Plus, 18 Mayıs’ta Görücüye Çıkacak

Beats Studio Buds Plus kulaklıkların yayınlanmamış görüntüleri bir iOS 16.4 beta güncellemesinde bulundu. Bu yeni kulaklıklar, 2021 yılının Haziran ayında piyasaya çıkan birinci nesil Beats Studio Buds’ın ikinci nesil devamı niteliğinde olacak.

Şimdi, yeni şeffaf renk, iyileştirilmiş pil ömrü ve ANC dahil olmak üzere özellikleri hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkaran Beats Studio Buds Plus’ın bir liste tespit edildi.

Beats Studio Buds Plus, önceki nesil modelin 32 saatlik pil ömrünün bir yükseltmesi olan, birlikte verilen USB-C şarj kutusuyla 36 saate kadar etkileyici bir pil ömrüne sahip olacak. Ek olarak, yeni kulaklık başlıkları, kulak basıncını iyileştirmek için 3 kat daha büyük mikrofonlar ve yeni havalandırma ile yeni bir ses teknolojisi sunuyor.

Çok Daha İyi Özellikler ve Pil Ömrü!

Beats, yeni Studio Buds Plus’ın önceki modellere göre 1,6 kat daha fazla aktif gürültü önleme gücü ve 2 kata kadar geliştirilmiş şeffaflık modu sunduğunu iddia ediyor. Özellikler açısından Beats Studio Buds Plus, hem Android hem de iPhone kullanıcıları için otomatik cihaz değiştirme, Hey Siri, tek dokunuşla eşleştirme ve Find My desteği vaat ediyor.

Kulaklıklar, sizi içine çeken müzik için uzamsal sesi de destekleyerek her yere götürebileceğiniz bir surround ses deneyimi de getiriyor. Beats’in özel akustik platformu, müzik veya aramalar için zengin, sürükleyici ses sağlarken kulaklıkalr, daha iyi bas ve düşük bozulma sağlamak için esneyen özel bir iki katmanlı dönüştürücü ile geliyor.

Ayrıca Beats Studio Buds Plus, daha geniş bir kulak boyutu yelpazesine uyacak ve en iyi dinleme deneyimi için sağlam bir akustik yalıtım oluşturacak şekilde XS, S, M ve L dahil olmak üzere dört farklı kulaklık ucu seçeneğiyle birlikte geliyor. Ek olarak, 3 kat daha büyük mikrofonlar, güçlü ANC ve ses hedefleme algoritması ile kulaklıklar, arka plandaki gürültüyü hassas bir şekilde filtreleyerek canlı ve net arama performansı vaat ediyor

Dahası, yeni Beats Studio Buds Plus üç renkte sunulacak: Şeffaf, Siyah ve Fildişi, kullanıcılara yepyeni bir görünüm kazandırıyor ve onları mevcut Beats Studio Buds’tan ayırıyor. Şeffaf renk grubu özellikle heyecan verici, neredeyse şeffaf tasarımıyla Nothing Ear 2’leri anımsatıyor ve kullanıcılara kullanılan teknoloji hakkında bir fikir veriyor.

Amazon listesine göre Beats Studio Buds Plus, 18 Mayıs 2023‘te satışa çıkacak ve fiyatı 169,95 dolar olacak. Beats’in bu yeni modeli, pil ömründe, ANC’de ve genel ses kalitesinde iyileştirmeler sunarak, AirPod’lara göre daha sportif bir modeli tercih edenler veya Android telefonlar kullananlar için onu pazarda değerli bir rakip haline getiriyor.