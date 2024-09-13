Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Beklenen Haber Geldi: Nintendo Switch 2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Teknoloji Haberleri Beklenen Haber Geldi: Nintendo Switch 2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Emine Emre 4 Görüntüleme

En sevilen taşınabilir oyun konsollarından biri olan Nintendo Switch’in yeni nesli Nintendo Switch 2’nin çıkışı uzun zamandır beklenmekte. Nintendo Switch 2017 yılında piyasaya çıkmıştı ve piyasanın en favori cihazlarından olmayı başarmıştı. Konsolun yeni nesli ise oyun severler tarafından heyecanla beklenmekte idi zira teknolojinin değişen şartları da Nintendo Switch’in yenilenmesini gerektirdi. Bu kapsamda yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı, işte detaylar…

Nintendo Switch 2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Japon teknoloji devi Nintendo’nun yeni konsolu sonunda geliyor. Oyun severler tarafından merakla beklenen Nintendo Switch 2 oyun konsolu çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıktı ancak şimdi güvenilir bir kaynaktan gelen, sevindirici bir haber var. Moistycharlie kullanıcı adı ile bilinen kaynağa göre Nintendo Switch 2’nin hem fiyatı hem de ne zaman çıkacağı belli oldu.

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Moistycharlie’den gelen habere göre taşınabilir oyun konsolu Switch 2 Ekim ayının başında duyurulacak. Nintedo Switch 2 fiyatı ise 400 dolar seviyesinde olacak. Sızıntının kaynağı daha evvel PlayStation 5 Pro hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. PS5 Pro’nun 10 Eylül’de tanıtılacağını söylemişti ve bilindiği üzere Sony’nin yeni nesil oyun konsolu 10 Eylül’de tanıtıldı. Yani haber kaynağının aktardığı bilginin doğru olması oldukça yüksek diyebiliriz.

Nintendo Switch 2 İki Farklı Sürümle Gelecek

Nintedo Switch 2 şimdiye dek markanın piyasaya sürdüğü konsolların en pahalısı olacak ancak PS5 Pro’nun 700 dolarla pazara çıktığını hatırlayacak olursak, Switch 2’nin son derece uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra Nintendo yeni konsolu hakkında ortaya çıkan bir diğer bilgi ise hem dijital hem de fiziksel versiyonu ile piyasaya geleceği yönünde. Bu bağlamda dijital sürüm 400 dolar fiyatla gelirken, hem dijital hem fiziksel oyun oynatabilen sürüm ise 450 dolardan satışa çıkacak.

Çıktı, çıkıyor iddiaları ile uzun zamandır gündemden düşmeyen Nintendo oyun konsolu Switch 2’nin, selef modeline göre gelişmiş grafikler, daha uzun batarya süresi ve yenilenmiş kontrol opsiyonları ile gelmesi bekleniyor. Bunların yanı sıra yeni konsolla birlikte pek çok Nintendo markasının yeni oyunlarını sunması bekleniyor. Nintendo genellikle yeni konsollarını piyasaya sunduğunda bu konsollar için güzel oyunlar da çıkarıyor. Nintendo Switch 2’nin de yeni yapımlarla çıkması beklenmekte.

Yeni Nintendo Oyunları Geliyor

Nintendo Switch 2 uzun zamandır bekleniyor ve ilk sürüm piyasa tarafından oldukça beğenildiği için yeni konsolun çıkışı da 2024 yılında oyun dünyasında gerçekleşen en önemli olaylardan biri olacak. Konsolun çıkışı ile ilgili gelen yeni haberler doğru çıkacak mı, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Oyun konsolu hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.