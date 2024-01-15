Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Beklenen Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Yavaşlığı ile Ön Plana Çıkıyor Teknoloji Haberleri Beklenen Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Yavaşlığı ile Ön Plana Çıkıyor Emine Emre 0 Görüntüleme

Son dönemde sızıntılara konu olan Nvidia yeni ekran kartının özellikleri belli olmaya başladı. Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB yavaşlığı ile ön plana çıkıyor.

Orta segment ve amiral gemisi kategorilerinde sektörde yerini sağlamlaştıran Nvidia, bütçe kısmında AMD ve Intel’in gerisinde kalıyor denilebilir. Bu kategoride de rekabette bende varım demek için çalışmalarını hızlandıran marka, RTX 3050 6 GB’ı üretti. Özellikleri merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Nvidia’nın yeni ekran kartı yavaşlığı ile ön plana çıkıyor.

Beklenen Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB Yavaşlığı ile Ön Plana Çıkıyor

Nvidia’nı bütçe segmentine yönelik ürettiği yeni ekran kartı RTX 3050 8 GB’nin biraz daha yavaşı olan RTX 3050 6 GB özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Yeni üretilen GPU’nun biraz yavaş olması bekleniyordu ancak özelliklere bakıldığında söz konusu ekran kartı beklentinin biraz altında kalıyor.

Ekran kartı alanında güçlü isimlerden biri olan Nvidia, amiral gemisi ve orta seviye kategorilerinde güçlü bir rakip olsa da bütçe segmentinde rekabetin gerisinde kalıyordu. Bu kategoride de Intel ve AMD gibi rakipleriyle yarışabilmek için yeni bir ürün tasarlayan marka RTX 3050 6 GB’ı üretti. Bahse konu yeni ürünün, markanın Geforce RTX 3050 8 GB modelinden bir miktar daha yavaş olması beklenmekte.

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Bireysel ve kurumsal kullanım için uygun özelliklere sahip olan 3050 6 GB model GPU, 70 W TDP değerine sahip. Bu değer temel model olan 3050’de 130 W TDP şeklinde. Nvidia yeni ekran kartında saat hızları 1.042 MHz temel ve 1.470 MHz’ye düşmekte. Temel modelde ise bu değerler 1.552 MHz ve 1.777 MHz şeklinde. Yani iki model arasında ciddi bir fark olduğu söylenebilir.

Nvidia RTX 3050 6 GB GPU’nun bazı sürümlerinin daha düşük güç tüketimine sahip olduğu ve bundan dolayı da pasif soğutucularda gönderilmesi ihtimali üzerinde durulmakta. Ancak bu sürümler hakkında henüz net bir bilgi söz konusu değil.

RTX 3050 6 GB Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Nvidia RTX 3050 6 GB ekran kartının yaklaşık 180 dolar seviyelerinden satışa sunulması bekleniyor. GPU, temel modelden daha uygun fiyatlı olacak. Bununla birlikte GPU’nun henüz piyasaya çıkış tarihi açıklanmamakla birlikte Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor. Bununla birlikte, yukarıda bahsi geçen özellikler kesinleşirse, Nvidia yeni ekran kartının RTX 3040 dengi bir GPU olduğu söylenebilir.

Nvidia yeni ekran kartı Geforce RTX 3050 6 GB özellikleri ile temel model özellikleri arasındaki farklar aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir: