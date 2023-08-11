Biden, Çin teknolojisine yine kısıtlama getirdi!

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliği korumaya yönelik önemli bir hamleyle Çarşamba günü Çin anakarası, Hong Kong ve Makao’daki Amerikan yatırımlarına kısıtlamalar getiren bir yürütme emri imzaladı. Yapay zeka (AI), yarı iletkenler ve kuantum teknolojisi dahil olmak üzere yüksek teknoloji sektörlerini hedefleyen sipariş, Çin’den eleştiri aldı.

Yürütme emri uyarınca, ABD’li bireylerin ve kuruluşların yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve yapay zeka sektörlerinde “belirli işlemlerde” bulunmaları yasaklandı. Bu tür işlemler Hazine Müsteşarlığına bildirildi. Başkan Biden ayrıca, ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehditler oluşturan “ilgili ülkeler”deki hızlı teknolojik gelişmelere yanıt olarak ulusal bir acil durum ilan etti.

Yürütme emri, ABD Hazine Bakanı’nın yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve belirli yapay zeka sistemlerinde faaliyet gösteren Çinli kuruluşlara kısıtlamalar getirmesine veya Amerikan yatırımlarını doğrudan yasaklamasına izin veriyor. Bu hareket, hassas teknoloji transferinin potansiyel olarak hasım uluslara yönelik stratejik etkileri hakkında artan endişeleri yansıtıyor.

Emrin ana amacı, Amerikan sermayesinin ve uzmanlığının yanlışlıkla Çin’in askeri yeteneklerini güçlendirmesini ve ABD ulusal güvenliğini baltalamasını önlemekti. Özel sermaye, risk sermayesi, ortak girişimler ve sıfırdan yatırımlar bu önlem kapsamında hedefleniyor.

Çin, yürütme emriyle ilgili “ciddi endişesini” dile getirerek ve karşı önlem alma hakkını ileri sürerek hızlı bir şekilde yanıt verdi. Çin Ticaret Bakanlığı, kararın işletmelerin normal ticari faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini bozarak uluslararası ekonomik ve ticari düzeni etkilediğini belirtti.

Çin, uluslararası ekonomik işbirliği üzerindeki olumsuz etkisini öne sürerek emri eleştirirken, savunucular, ABD’nin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atabilecek kritik teknolojilerin yetkisiz olarak edinilmesini önlemek için eylemin gerekli olduğunu savunuyorlar.