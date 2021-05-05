Bilgisayar ve Tablet Satışları İkiye Katlandı!

Canalys, şu sıralar akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazlar ile ilgili yeni raporlar yayımlamaya devam ediyor. Şimdi de bilgisayar ve tablet pazarıyla ilgili üç aylık raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre bilgisayar ve tablet satışları virüsünde etkisiyle birlikte 2021 yılının ilk çeyreğinde iki katına çıkmış durumda. Tabi bu satışlar yıllık bazda oldu ve en çok Chromebook modelleri pazarda daha fazla satış sağladı.

Raporda Chromebook modellerinin %275 bir satış artışı gösterdiğini görüyoruz. Aslında Canalys, Chromebook‘ları ayrı bir kategoride tutuyor çünkü bu modeller hem tablet hem de dizüstü olarak sunulduğu için normal bir dizüstü bilgisayar olarak sayılmayabiliyor. İş ve eğitim alanlarına hitap eden Chromebook‘lar virüsün etkisiyle oldukça yüksek satış rakamlarına ve oranına ulaştı. Bu nedenle dizüstü piyasası 2021 yılının ilk çeyreğinde Chromebook‘lar ile dönmeye başladı.

Raporun tablet kısmına baktığımızda ise son üç ay içerisinde satışların istikrarlı bir artış gösterdiği ortaya koyuluyor. Huawei haricinde diğer üreticiler bu yılın ilk çeyreğinde oldukça iyi tablet satış rakamları elde etmeyi başardı. Huawei ise Google ürünlerinden engellendiği için tablet pazarında düşüş yaşıyor. Tablet satışları 2020 yılına göre %51.8 oranına ulaştı. Tablet pazarının 2021 yılının ilk çeyreğinde birincisi 15.187 satış ile %38.2 pazar payıyla Apple oldu. İkinci sırada ise 8.000 sevkiyat ve %20.1 ile Samsung geliyor.

Daha sonra üçüncü sırada Lenovo geliyor ve ardan Amazon, Huawei listede yer alıyor. Bilgisayar pazarında HP, 4.364 sevkiyat rakamı ve %36.4 pazar payı ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Daha sonra Lenovo 3.108 adet satış rakamı ve %25.9 pazar payıyla listenin ikinci sırasında bulunuyor. Bilgisayar pazarında yer alan ilk 5 firma, 2020 yılından beri konumlarını korumaya devam ediyor. Canalys, virisünde etksiyle birlikte bilgisayar ve tablet satışlarının önümüzdeki çeyreklerde dahi yüksek olacağını tahmin ediyor.