Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Bim 3D Yazıcı ve Samsung Akıllı Telefon Getiriyor 2024 Teknoloji Haberleri Bim 3D Yazıcı ve Samsung Akıllı Telefon Getiriyor 2024 Emine Emre 14 Görüntüleme

Bim Market, her hafta aktüel ürünler kapsamında, müşterilerine yüzlerce farklı ürünü indirimli fiyatlara sunmaya devam ediyor. Cuma gününden itibaren Bim Mağazalarında satışa girecek aktüel ürünler de, yine birbirinden dikkat çekici elektronik cihazlar bulunuyor. Bu hafta Bim Aktüel ürünler broşürü özellikle Samsung akıllı telefon ve Creality K1 3D Yazıcı ile dikkat çekti. Bim 3D Yazıcı ve Samsung akıllı telefon, piyasa fiyatının altında fiyatla, üstelik peşin fiyatına 6 taksitle satılacak. İşte detaylar…

Bim 3D Yazıcı ve Samsung Akıllı Telefon Getiriyor

Bim’e bu hafta gelecek ürünlerden Creality K1 3D Yazıcı ile başlayalım. Söz konusu ürün, Bim tarafından 19.999 TL fiyatla satılacak. Güncel olarak bu ürünün piyasada en düşük fiyatı 21 bin lira civarından başlamakta. Bu durum, ürünün fiyatının piyasa koşullarına göre yüzde 5’ten fazla cazip olduğunu ortaya koyuyor. Bim de satılacak Creality K1 3D Yazıcı özellikleri hakkında; FDM türü olduğu ve Wi-Fi bağlantısı bulunduğu söylenebilir.

Piyasadaki en popüler 3D yazıcılardan biri olan ürünün, bütün Bim Marketler için getirilmeyeceği ve müşterilerin talep göstermesi durumunda verilecek sipariş ile eve ya da mağazaya teslim edileceği öğrenildi. Sınırlı sayıda stok ile satışa sunulacak 3D Yazıcı için stok adedi 750 olarak duyuruldu. Ürünün 2 yıl garantisi mevcut.

Bim’in; “600mm/sn hız ile standart FDM 3D yazıcılardan 12 kat daha hızlı” olarak tanıttığı ürün; yüksek hıza uygun Creality Hyper Filament Serisi ile müşterilere sunulacak. 220*220*250mm baskı hacmi olan ürünün, Max Nozzle sıcaklığı 300 derece olarak belirtildi. Kurulum gerektirmeyen ürün, alındığında direkt kullanılmaya başlanabilmektedir.

Bim 3D Yazıcı ve Samsung Akıllı Telefon Getiriyor

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Bim’in bu hafta aktüel ürünler kapsamında getireceği ve satışa sunacağı bir diğer teknolojik ürün ise Samsung Galaxy S22 8 + 128 GB olacak. 19999 TL fiyat ile satılacak ürün için peşin fiyatına 6 taksit imkanı da mevcut. 4700 adet stok ile gelecek ürün için özellikler de şu şekilde sıralanabilir:

Seri: Samsung Galaxy

Dahili Hafıza: 128 GB

RAM Kapasitesi: 8 GB

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Batarya Kapasitesi: 3700 mAh

Çıkış Yılı: 2022

Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED

Piksel Yoğunluğu: 425 PPI

Ekran Gövde Oranı: 88.46%

Ekran Dayanıklılığı: Corning Gorilla Glass Victus+

Arka Kamera Sayısı: 3 Kameralı

Arka Kamera: 50 MP