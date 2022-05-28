Bimcell Hat Fiyatları 2022

Bimcell yeni hat alabilmek için öncelikle BİM mağazalarından size en yakın olana gitmeniz gerekmektedir. Sim kart değişiklikleri için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Sadece hatta TL yüklemek için ücret ödenmektedir. Bu da bim mağazalarından yapılabilmektedir.

2022 yılında Bimcell yeni hat fiyatı 85₺ olarak satışa sunulmuştur. Alabileceğiniz en düşük fiyatlı faturasız Bimcell hatta 85 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Bimcell hattınız genelde 48 saat içerisinde aktif hale gelmektedir. Bazı durumlarda bu 6 günü bulabiliyor. Hattı açtığınızda hoş geldin hediyesi kampanyası ile “9GB internet, 300 Dakika ve 300SMS” hediye verilir.

Bimcell hattınız kapanmaması için en az “25 TL” yüklemeniz gereklidir. Bimcell faturasız hatların geçerliliğini koruması için düzenli şekilde TL ya da bakiye yüklemesinin yapılması gerekmektedir.

Yeni hat almak ya da mevcut hattınızı Bimcell’e taşımak istiyorsanız; kimliğiniz ile beraber herhangi bir BİM mağazasına gidebilirsiniz. Aynı şekilde bakiye ya da kontur yüklemesi yapmak için de BİM’e gidebilirsiniz. “444 4 551” ve “bimcell.com.tr” ile iletişime geçerek bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.