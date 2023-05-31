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Binlerce yemek dağıtım robotu Uber Eats’e katıldı – artık her yerdeler!

Ortaklık şu anda Los Angeles'ın küçük bir bölümünde geçen yıl başlayan küçük ölçekli bir teslimat hizmetini kapsıyor ve 200'den fazla restoran artık aç müşterilere sabah 10 ile akşam 21 arasında dağıtım yapabiliyor.

Ayşen Sıla

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Uber, sürücüsüz otomobil geliştirme çalışmalarını 2020’de bıraktı, ancak son haftalarda şirket, hizmetleri için otonom teknoloji unsurlarını keşfetmeye devam etmekle ilgilendiğinin sinyallerini verdi.

Örneğin, bu hafta, Serve Robotics’in Uber Eats ile olan bağını, bu yılın sonundan itibaren veya önümüzdeki yılın başlarından itibaren ABD ve Kanada’daki yerlere 2.000 adet küçücük teslimat robotunu yerleştirmek için genişletmeyi planladığı ortaya çıktı.

Ortaklık şu anda Los Angeles’ın küçük bir bölümünde geçen yıl başlayan küçük ölçekli bir teslimat hizmetini kapsıyor ve 200’den fazla restoran artık aç müşterilere sabah 10 ile akşam 21 arasında dağıtım yapabiliyor.

İlk olarak 2017’de Postmates’in robotik biriminin bir parçası olarak kurulan Serve, Uber’in bir yıl önce Postmates’i satın almasının ardından 2021’de bağımsız bir girişim olarak ayrıldı.

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Serve’nin birçok yönden Starship Technologies ve Ottonomi tarafından çalıştırılan robotlara benzeyen bel yüksekliğindeki robotları, kaldırımda dört tekerlek üzerinde hareket ediyor ve yerleşik pilinin tek bir şarjıyla hemen hemen tüm gün çalışabiliyor.

Otonom, sensör yüklü aracın azami hızı 7 mph (yaklaşık 11 km/s) ve varış noktasına vardığında müşteri tarafından kilidi açılan küçük bir yemek taşıma bölmesi içeriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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