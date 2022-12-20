Bir Çocuk Video Oyunu İçin 16 Bin Dolar Harcadı – Ebeveynlere Uyarı!

Çocuklar arasında akıllı telefon ve tablet kullanımı, bu cihazlar pandemi sırasında çocuklar için önemli bir eğlence ve eğitim kaynağı haline geldiğinden, her zamankinden daha popüler. Bununla birlikte, yalnızca sağlıkları için değil aynı zamanda mali durumları için de önemli sonuçları olabileceğinden, ebeveynlerin çocuklarının teknolojiyle neler yaptıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Connecticut’ta bir anne, altı yaşındaki oğlunun iPad‘de en sevdiği oyunu oynarken PayPal hesabına uygulama içi satın alımlar sonucu çok yüksek meblağlar ödemesi üzerine diğer ebeveynleri uyardı. Wilton’da ikamet eden ve iki çocuk annesi Jessica Johnson, Temmuz ayında banka ekstresinde 12 kez üst üste görünen 106,34 dolarlık aynı masrafı fark etti. “Good Morning America” ​​ile paylaşılan bir işlem raporunda ayrıca 53,16 dolarlık daha düşük ücretler ve 200 dolar ile 600 dolar aralığında birkaç tane daha ücret vardı.

Johnson, bankası ve Apple’ın yanı sıra Sonic the Hedgehog’un sahibi olan video oyunu geliştiricisi Sega ile temasa geçti. Sega, “Good Morning America’nın” yorum talebine henüz yanıt vermedi. Johnson, Salı günü Apple’dan bir telefon aldığını ve şirketin kendisine paranın bir kısmını iade etmeyi kabul ettiğini söyledi. “Bana 10.553,86 dolar geri verdiler” dedi.

Apple yaptığı açıklamada, ürünlerinin yetkisiz uygulama içi ücretlere karşı müşterilerin kendilerini ve ailelerini korumalarına yardımcı olacak araçlara sahip olduğunu vurguladı. Bu araçlar arasında ebeveyn denetimleri, her aile üyesi için bir Apple Kimliği ayarlayabilme, aile paylaşımı ve çocukların bir satın alma veya indirme işlemini onaylamak veya reddetmek için aile düzenleyicisine istek gönderebilecekleri “Satın Almak İçin Sor” özelliği de yer alıyor.

Apple ayrıca müşterilerin her satın alma işlemi için veya her 15 dakikada bir parola istemelerine veya App Store ve iTunes Store’dan alışveriş yaparken ne sıklıkta parola girmek istediklerini seçmelerine olanak tanıyor.

Apple yaptığı açıklamada, “On yılı aşkın bir süredir App Store, uygulamaları keşfetmek ve indirmek için en güvenli ve en güvenilir yer olduğunu kanıtladı” dedi. “Hataların yine de olabileceğini anlıyoruz ve araştırmak, onları korumak için mevcut araçlar konusunda eğitmek ve bu durumda müşteriye geri ödeme sağlamak için müşterilerle birlikte çalışıyoruz.” diye ekledi.