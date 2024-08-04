Genellikle oyun odaklı cihazları ile dikkat çeken Xiaomi’nin alt kuruluşu Black Shark giyilebilir teknoloji ürünleri pazarında da ön plana çıkmaya çalışıyor. Son zamanların en revaçta giyilebilir teknoloji ürünlerinden olan akıllı saat modelini tanıtan marka, uygun fiyatı ve kapsamlı özellikleri ile piyasada yer buluyor. Bu kapsamda Black Shark akıllı saati Watch X-H100 özellikleri duyuruldu, işte ayrıntılar.

Black Shark Akıllı Saati Watch X-H100 Özellikleri Tanıtıldı

Black Shark Xiaomi’nin alt kuruluşlarından biri olarak piyasada yer buluyor. Akıllı telefondan kulaklığa, akıllı saate kadar geniş yelpazede ürün sunan marka genellikle oyun odaklı cihazlara odaklanmakta idi. Bununla birlikte son dönemin popüler giyilebilir teknoloji ürünleri kategorisinde de yüksek özellikli cihazlarını piyasaya sunmakta.

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Black Shark markasının ülkemizde en beğenilen ürünlerinden biri oyunculara özel sunduğu akıllı telefonu. Giyilebilir teknoloji cihazlarından akıllı saatleri de hem uygun fiyatlı hem de üst kalite olarak öne çıkmakta. Bu kapsamda markanın yeni akıllı saati Watch X-H100 tanıtıldı. Cihazın özelliklerine bakıldığında SIM kart desteğinden kameraya kadar pek çok niteliğin bulunduğu gözlenmekte. İşte Black Shark Watch X-H100 özellikleri…

Black Shark yeni akıllı saati olan Watch X-H100 tanıtımında açıklananlara göre cihaz, gelişmiş sağlık takibi özelliklerine sahip. Bu kapsamda kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesi, kalp atış hızı ölçme, kalori hesaplama ve adım sayar özellikleri Watch X – H100’de bulunmakta. Bu nitelikler hali hazırda pek çok marka tarafından akıllı saatlerde sunulmakta.

SIM Kart Desteği ve Kamera

Black Shark Watch X-H100 akıllı saatini emsallerinden ayıran bazı nitelikleri de elbette bulunmakta. Bu bağlamda cihazın SIM kart desteğine sahip olduğunu söyleyebiliriz; nitekim bu özellik her akıllı saatte bulunmuyor. Bunun yanı sıra cihazda kamera da yer almakta ki bu özelliğinde bulunmadığı pek çok akıllı saat var. Watch X – H100 akıllı saatinin gövdesinin yan kısmında 2 MP çözünürlüğe sahip kamera bulunmakta.

Black Shark Watch X-H100’da sim kart yuvası, Wi-fi bağlantısı ve GPS özellikleri de bulunmakta. Sahip olduğu bu niteliklerden anlaşılacağı üzere mesajlara cevap verme ya da görüntülü konuşma gibi işlemler Black Shark’ın bu akıllı saati ile yapılabilmekte.

Black Shark Watch X-H100 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Black Shark Watch X-H100 akıllı saatinde yer alan pil ise 900 mAh kapasiteye sahip. Akıllı saatlere göre bu batarya kapasitesi oldukça yüksek. 900 mAh’lık pil sayesinde 72 saatlik bir kullanım ömrü sunmakta. Cihazın alameti farikası 900 mAh’lık bataryası denilebilir.

Black Shark Watch X-H100 tanıtımı gerçekleşti ve fiyatı yaklaşık 97 dolar olarak açıklandı. Cihazın Çin pazarına çıkış tarihi ise 5 Ağustos olarak deklare edildi. Söz konusu akıllı saatin Türkiye’de piyasaya sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.