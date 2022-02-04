Blizzard, Warcraft Mobil’in Geleceğini Duyurdu!

Activision Blizzard yönetim ekibi, 2022 yılı içerisinde mobil kullanıcılar için bir Warcraft oyunu geleceğini duyurdu. Blizzard ekibi, bu yılın içerisinde gelecek oyunları hakkında fazla detayda bulunmadı.

Warcraft’ın mobil oyunu için bilgiler şu an için sınırlı kaldı. Blizzard yaptığı açıklamada, Warcraft serisini tamamen içeren bir mobil oyun çıkaracağını söyledi. Neredeyse hayatımızda 25 yıldır var olan Warcraft, MMO tarzıyla beraber milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaptı. Tamamen ücretsiz olan bu oyun Hearthstone, 2014 yılından beri MMO tarzında tek başında yarışıyordu. Warcraft’ın gelmesi ile beraber rekabet ortamı yeniden ateşlenecek. Hearthstone ve Warcraft aslında bakarsanız birbirinden tamamen farklıdır. Warcraft RPG tarzında bir oyun ama Hearthstone bir kart toplama oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Blizzard, Diablo Immortal’ı piyasaya çıkaracağını söyleyerek büyük bir ilgi toplamıştı. Özellikle birçok oyunsever, mobil tarafında daha fazla aksiyon oyunun gelmesini istiyordu. Tahminlere göre Diablo Immortal ve Warcraft mobil, bu yıl içerisinde oyunseverlerle buluşacak.

Blizzard, Warcraft mobil ile beraber tekrardan üst sıralara oynamayı hedefliyor. Ayrıca oyunun aşamalarını gizli tutarak, kitlesinin oyuna olan ilgisini artırmaya çalışıyor.

World of Warcraft Classic Hatasız Özellik Listesi Yayınlandı