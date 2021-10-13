Bose’nin Yeni SoundLink Flex Hoparlörü Çetin Bir Dizayna Sahip ve Ses Kalitesi ”Muhteşem”

Bose uzun bir zamandan sonra yeni taşınabilir Bluetooth hoparlörünü duyurdu. 149$’lık etikete sahip SoundLink Flex’in çetin ve sert bir dizaynı var. Toz ve suya karşı dayanıklı. Bose’nin boyutuna göre ses kalitesi ” muhteşem ” olarak nitelendirdiği cihazın 12 saatlik şarj ömrü var.



7.9 inç genişliğinde, 3.6 boyunda ve 2.1 inç derinliğe sahip hoparlörün ağırlığı ise yalnızca 1 pound’ın biraz üzerinde. SoundLink Flex zarif ve kompakt bir yapıya sahip, zor şartlarda bile kemerinize takabileceğiniz askıya sahip. Ürün tüketiciye üç renk sunuyor, bunlar; siyah, dumanlı beyaz ve mavi.





Hoparlörün içinde özel yapım bir transformatör (sensörlerin algıladıkları bilgileri işe yarar hale çeviren dönüştürücüler) bulunuyor ve Bose transformatörün ” sığabileceği kadar büyük ” olduğunu söylüyor ve ” Cihazın yarattığı bası karnınızda hisssedebileceksiniz. ” diye ekliyor. PositionIQ adı verilen özel teknolojiyle hoparlör hangi konumda olduğunu anlayabiliyor – sallanırken, tepe taklak haldeyken ya da düz duruyorken dışarıya verdiği sesi durumuna göre ayarlıyor.



Hoparlörün arkası silikondan yapılmış toz boya kaplı çelik ızgaradan oluşuyor. Bose’nin iddiasına göre alet aşınmalara, renk kaybına ve güneşten gelen UV ışınlarına karşı dayanıklı. Havuz başında rahatlıkla kullanılabilinir ve suya düştüğünde en tepede batmadan yüzer.



Hoparlörün akıllı özellikleri çok fazla olmasa da aynı model cihazla ya da diğer Bose marka akıllı hoparlörlerle bağlantı kurabilir. Ayrıca içinde mikrofon bulunan hoparlör telefon görüşmeleri ya da ses asistanı için kullanılabilir.