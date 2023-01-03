Bu akıllı tuvalet tam 11 bin dolar – Led ışığı bile var!

Bir tuvalete ne kadar para harcarsınız? Cevabınız 10 bin doların üzerindeyse ve Alexa destekli LED ışıklar ve hoparlör vaat eden bir ürün gösterebiliriz. Kohler Numi 2.0 Akıllı Tuvalet, CES 2019’da sergilendikten sonra nihayet evlerde kurulabilir hale geldi. Bu yüksek teknoloji tuvalet, 11.500 dolarlık (yaklaşık 215 bin TL) pahalı bir fiyat etiketi ile geliyor. Detaylar burada…

Kohler Numi 2.0, ön ve arka yıkama, UV ışıkla temizleme, sıcaklık ve basınç kontrolü, tortuyu en aza indirmek için buğulu bir hazne, otomatik yıkama ve koku giderme, ısıtmalı koltuk ve hava kurutucu gibi çeşitli lüks özelliklerele geliyor. Tüm bu özellikler, bir uzaktan kumanda veya Kohler Konnect uygulaması aracılığıyla kontrol ediliyor.

Tuvalette ayrıca otomatik bir kapak ve acil durum yedek sifonu var. Bu tuvaletin göze çarpan özelliklerinden biri, kullanıcıların banyoyu kullanırken sanal asistanın tüm özelliklerine erişmesine olanak tanıyan yerleşik Alexa desteği de sunması diyebiliriz.

En önemlisi, kapağı açık bırakan biriyle yaşamış olan herkes için – otomatik olarak açılıp kapanan bir kapağı da var. Fakat bu tuvaleti satın almak için 11.500 dolar ödemeniz gerekiyor. Kohler Numi 2.0 Akıllı Tuvalet bugün distribütörlerin kullanımına sunuldu ve önümüzdeki günlerde doğrudan satın alınabilir hale gelecek.