Bu Altın Porsche Bisiklet, Bedava iPhone 16 İle Geliyor!

Lüks teknoloji markası Caviar, son teklifi Herzog ile e-bisiklet pazarına büyük bir giriş yapıyor. Özel tasarlanmış bir Porsche eBike Cross 3rd Gen olan bu lüks tasarım, 18 ayar altın ve altın karbon fiber parçaların dahil edilmesiyle zaten şık olan e-bisikleti bir üst seviyeye taşıyor.

Bu, Caviar’ın lüks özelleştirme alanındaki ilk girişimi değil. Nitekim şirket, günlük cihazları akıllı telefonlardan oyun konsollarına, akıllı saatlere ve hatta spor ayakkabılara kadar başyapıta dönüştürme konusunda uzman olarak satış yapıyor. Müşterilerinin %39’u Porsche arabasına sahip ve Caviar da buna binaen lüks bir e-bisiklet vaat ediyor.

Porsche eBike Cross 3rd Gen, güçlü Shimano motoru, etkileyici tasarımı ve rahat sürüşü ile tanınan şık ve sportif bir duruş sergiliyor. Caviar, bu modele altın dokunuşları ile saf lüks bir katman ekledi.

Herzog’un arkasındaki titiz zanaatkarlık göz kamaştırıyor. Her bisikletin oluşturulması dört aya kadar sürebiliyor ve altın ögeleri sorunsuzca entegre etmek için hassas mücevher işçiliği gerektiriyor. Bu detaylı özverinin koleksiyonerler ve lüks tutkunları tarafından takdir edileceği kesin.

Teknik özellikler henüz netleştirilmiş olmasa da, Caviar tasarımın yaz sonuna kadar tamamlanmasını ve e-bisikletlerin 2025’in başlarında satışa hazır olmasını bekliyor. 44,000 dolarlık fiyatla satışa sunulan Herzog’un ek bir avantajı da var. Bu lüks bisiklet, Caviar tarafından özel tasarlanmış yeni bir iPhone 16 hediyesiyle geliyor.