Bu Bilgisayarda Çerçeve ve Bağlantı Noktası Yok!

Muhtemelen adını duymadığınız bir şirket olan Craob, gelecekte standartları belirleyebilecek bir konsept dizüstü bilgisayarı piyasaya sürme yolunda ilerliyor. Craob X, şirketin herhangi bir bağlantı noktası olmayan, 7 mm’lik ince bir tasarıma sahip ve çerçevesiz, portsuz ultrabook bilgisayarını tanıttı.

Craob X henüz resmi olarak raflarda yerini almadı. Ancak piyasaya sürülmeden önce birçok detayı gün yüzüne çıktı. Dizüstü bilgisayar, 4k çözünürlüğe sahip 13.3 inç ekrana sahip. Kalın çerçevelerin görünmediği delikli bir ekranla geliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, dünyanın ilk portsuz dizüstü bilgisayarı olacak. Ama asıl soru şu: nasıl çalışıyor?

Dizüstü bilgisayarda, dizüstü bilgisayarın arkasına manyetik olarak bağlanan bir kablosuz şarj aksesuarı var. Ve normal şarjının yanı sıra üzerinde birden fazla bağlantı noktası da var. Bu bir PortsHub görevi görüyor. Bir USB Type-A bağlantı noktasına, bir USB Type-C bağlantı noktasına, bir yıldırım bağlantı noktasına, ses jakına ve bir SD kart okuyucu yuvasına sahip. Böylece, şarj cihazı takılıyken kablosuz olarak şarj etmenin yanı sıra dosya aktarabilirsiniz.

Bu cihaz bir bilgisayar olmanın yanı sıra, en yeni dahili özelliklere de sahip. Yeni 12. nesil Intel Core i7-1280P işlemci ve Iris Xe grafiklerle geliyor. 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM’e ve 2 TB PCIe SSD vaat ediyor. Wi-Fi 6E bağlantı seçeneği de sunuyor.