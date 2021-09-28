Bu Cihaz Görme Engellilere Yardım Ediyor!

Fransız bir şirket tarafından geliştirilen bir teknoloji, görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak bir çözüm buldu ve hemen denemeye sundu.

Doğumundan beri kör olan Fransız kadın Laurence Jamet, cihazı denemeye karar verdi. Paris’te bir kaldırımda yürürken, Jamet yolunu kapatan bir çöp kutusuna yaklaştı. Engeli uyarmak için kulaklarında bir bip sesi duyuldu, engelden kaçmak için sağa doğru bir adım attı ve yoluna devam etti.

Giydiği elektronik cihaz, kullanıcının yolundaki bir engeli tespit etmek için sensörler kullanıyor ve onlara etrafından dolaşmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri veriyor.

Cihazı geliştiren firma Gosense’in kurucu ortağı Francois Birot’a göre, en büyük zorluk, kullanıcıyı bilgi ile aşırı yüklememekti.

Cihaz, kullanıcının yörüngesini belirlemek ve yalnızca doğrudan yollarına çıkan engelleri bilmelerini sağlamak için tasarlanmış. Engel sağdaysa, alarm sağ kulağında çalarak sola sapmak gerektiğini bildiriyor.

Cihaz, engeller için zemin seviyesinde tarama yapmasına izin veriyor, ancak örneğin bir kamyonun açık kapısı gibi yukarıdan fırlayan nesnelere karşı uyarı yapmıyor. Yine de harika, öyle değil mi ?