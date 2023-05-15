Bu powerbank ile yaz sıcağını yenebilirsiniz!

Aksesuar üreticisi Baseus, yazı kutlamak için ilginç bir ürün piyasaya sürdü. Eşsiz özelliklere sahip bu powerbank, yazın sıcağında bile son derece iyi çalışıyor. Marka bu cihaza Baseus Popsicle Powerbank diyor. Adından da anlaşılacağı gibi, cihaz buzlu şeker gibi görünüyor.

Baseus’un yeni powerbanki sadece buzlu şeker tasarımına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda benzer renklere de sahip. Bu nedenle, ürün çoğu powerbank gibi dikdörtgen değil. Bunun yerine, rahat bir tutuş için yanlarda kıvrımlar bulunan yuvarlak-dikdörtgen şeklinde geliyor.

En önemlisi, aksesuar, buzlu şeker görünümünü taklit eden gradyan renklerde çarpıcı görünüyor. Dört renk seçeneğiyle geliyor ve hepsinin çift tonu var. Birlikte verilen kablo, buzlu şeker standı görevi görerek görünümü tamamlıyor.

Renk modelleri arasında turuncu-mavi, sarı, yeşil-beyaz ve sarı-mor olmak üzere şık tasarımlar var. Özellikle ilki (yukarıdaki resim), yakın zamanda piyasaya sürülen Sunkissed Vibes Xbox Controller’a benziyor.

Powerbank, küçük boyutu nedeniyle yalnızca 5.200 mAh kapasiteye sahip. Ürün daha çok tasarıma önem veriyor, bu yüzden pilin boyutu pek de sorun teşkil etmiyor doğrusu. Biri lightning kablosu, diğeri ise USB Type-C kablosu (20 W’a kadar) takılı olmak üzere iki versiyonu var. Her iki model de giriş için bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor (18W’a kadar). Cihazın fiyatı ise 20 dolar.