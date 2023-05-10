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Bu Sınırlı Üretim Huawei Pocket S Muhteşem Görünüyor!

Yeni model, Huawei Pocket S 520 Limited Edition olarak adlandırılıyor ve hediye kutusu olarak lanse edildi. Pakette bir hediye kutusu, Sakura Pembesi renginde bir Huawei Pocket S ve bir Guerlain Prestige Gem Ruj Seti bulunuyor.

Ayşen Sıla

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Huawei, uzun zamandır ilginç özel sürüm telefonları piyasaya sürmeyi seviyor ve yeni çıkan model ruj sürmeyi seven herkesin dikkatini çekecek. Şirket, Guerlain Prestige Gem Ruj Seti ile sınırlı sayıda kapaklı telefonu olan Huawei Pocket S’yi tanıttı. Detaylar burada.

Yeni model, Huawei Pocket S 520 Limited Edition olarak adlandırılıyor ve hediye kutusu olarak lanse edildi. Pakette bir hediye kutusu, Sakura Pembesi renginde bir Huawei Pocket S ve bir Guerlain Prestige Gem Ruj Seti bulunuyor. Set, Guerlain’s Prestige Gem Lipstick 214 ve Pembe Kelebek Desenli Prestige Gem Lipstick Cover Dai‘yi de içeriyor.

Huawei Pocket S hediye kutusu Çin’de piyasaya çıktı ve telefonun kendisi Çin dışında satılmadığı için küresel pazarda bulunması pek mümkün değil. Cihaz, Huawei’nin resmi mağazası Tmall’da 11 Mayıs günü satışa sunulacak. Şu anda hediye kutusunun fiyatı bilinmiyor.

Huawei Pocket S, uyarlanabilir bir grafen ısı dağıtma birimi tarafından desteklenen bir Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemci ile donatılmış. 2790 × 1188 piksel çözünürlüğe, 120 Hz’e kadar yenileme hızına ve 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip 6,9 inç OLED panele sahip. Ekran ayrıca 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ve P3 geniş renk gamıyla 1,07 milyar rengi destekliyor. 1,04 inç 340 × 340 dairesel OLED ekran kullanan harici bir ekran var.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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