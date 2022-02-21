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Bu Yıl Yedi Yeni Mac Geliyor – İşte Detaylar

Yeni raporlar Apple'ın bu yıl rekor kıracağını işaret ediyor. Bu yıl 7 adet Mac cihazı satışa çıkacak. Bu, önümüzdeki bir veya iki yılın Mac için çok önemli bir dönem olacağı anlamına geliyor. Yani 2022 yılı Apple için bir devrim niteliği taşıyacak.

Ayşen Sıla

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macos monterey sorunu

Apple’ın Intel işlemcilerden uzaklaşıp kendi Apple Silikon çiplerine geçişi 2020’den beri devam ediyor, ancak bu yıl sürecin gerçekten aşırı hızlandığı bir yıl olacak. Yeni raporlar Apple’ın bu yıl rekor kıracağını işaret ediyor. Bu yıl 7 adet Mac cihazı satışa çıkacak.

Şu anda Apple, bilgisayarları için M1, M1 Pro ya da M1 Max işlemciler üzerinde çalışıyor. Bu nedenle yeni raporlar, Apple’ın yedi yeni cihazı tanıtacağını öngörüyor. Aynı kaynak, Apple’ın 8 Mart etkinliğinde en az bir yeni Mac tanıtacağını söylemişti. Bu etkinlik ayrıca 5G özellikli bir iPhone SE ve yeni bir iPad Air’i de beraberinde getirecek.

Yeni raporlar yeni cihazların şunlar olacağını gözler önüne seriyor:

  • M1 Pro çipli yeni bir Mac Mini
  • Yeni M2 çipli 13 inç MacBook Pro
  • M2 çipli bir Mac Mini
  • Yeni M2 çipli 24 inç iMac
  • M2 çipli yeniden tasarlanmış MacBook Air
  • M1 Pro ve M1 Max çip seçenekleriyle daha büyük bir iMac Pro
  • İki veya dört M1 Max işlemciye sahip yarı boyutlu bir Mac Pro
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Bu, önümüzdeki bir veya iki yılın Mac için çok önemli bir dönem olacağı anlamına geliyor. Yani 2022 yılı Apple için bir devrim niteliği taşıyacak.

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KaynakDigital Trends

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