Bu yılın en güçlü laptopu AMD tarafından üretiliyor!

Görünüşe göre AMD’nin devrim niteliğindeki 3D V-Cache teknolojisi dizüstü bilgisayarlara doğru ilerliyor ve 3D dizüstü bilgisayarlar son derece çarpıcı bir çağ başlatabilir.

Asus ROG Strix dizüstü bilgisayarın içinde bir Ryzen 9 7950HX3D işlemci tespit edilmişti. 3D V-Cache, bu cihazı en iyi dizüstü bilgisayarların sıralamasında üst sıralara mı çıkaracak dersiniz ?

AMD’nin en iyi işlemcilerinden bazıları, 3D V-Cache teknolojisi sayesinde çok büyük miktarlarda önbelleğe sahip. Masaüstü bilgisayarlarda başarılı olmasına rağmen, teknoloji hala dizüstü bilgisayarlara ulaşmadı.

Ancak bilgiler bunun değişmek üzere olduğuna işaret ediyor. Şimdiye kadar, ne AMD ne de Asus bunu doğrulamak için herhangi bir adım atmadı, bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar beklememiz gerekecek.

3D laptop teknolojisine kapı aralayan bu çip ilk olarak bir Çin platformu olan Weibo’da ortaya çıktı. 16 çekirdeğe, 32 iş parçacığına ve 128 MB L3 önbelleğe sahip bir çip olan AMD Ryzen 9 7945HX3D, şimdiden muazzam bir performans sergiliyor.