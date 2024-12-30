Bükülebilir Oyun Monitörü LG UltraGear 45GX990A Geliyor!

Güney Kore menşeli LG Electronics dünyanın ilk bükülebilen 5K çözünürlüklü OLED panelli oyun monitörünü üretti. Marka, cihazın tanıtımını yaptı ve CES 2025’te de görücüye çıkaracak. Oyun tutkunları ve profesyonel olarak görsel işlerle uğraşanlar için muhteşem bir cihaz olan bükülebilir oyun monitörü LG UltraGear 45GX990A özellikleri içerikte.

Bükülebilir Oyun Monitörü LG UltraGear 45GX990A Özellikleri!

Teknoloji dünyasının nabzının tutulduğu CES (Consumer Electronics Show) fuarı bu yıl da gerçekleştirilecek. CES 2025, 7 – 11 Ocak 2025 tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek ve pek çok marka yeni ürünlerini burada lanse edecek; LG de bu markalardan biri. Dünya çapında en çok kullanılan teknoloji markalarından biri olan LG de yeni cihazlarını CES teknoloji fuarında lanse edecek, bunlardan biri de LG UltraGear 45GX990A.

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LG UltraGear 45GX990A, dünyanın ilk bükülebilir oyun monitörü. En yeni teknolojilerden biri olan bükülebilen ekran, LG kalitesi ile kullanıcılara sunulacak. Cihaz 5K çözünürlüklü OLED panel barındırmakta. UltraGear 45GX990A monitörü dünyanın ilk bükülebilen monitörü olmasının yanı sıra ilk 5K OLED monitörü olarak da ön plana çıkmakta.

Yeni nesil teknoloji ile tasarlanmış olan model 5120 x 2160 çözünürlük sunuyor ve bu aynı zamanda 5K2K olarak da adlandırılabiliyor. LG’nin bu yeni monitörünün üstün özellikleri, Apple Studio Display niteliklerini hatırlatmakta. Apple’ın bu monitörü de hem oyunculara hem de profesyonel anlamda görsel işlerle uğraşanların en çok tercih ettiği cihazlardan biri. Bu bakımdan Apple’a güçlü bir rakip geliyor denilebilir.

Birkaç Saniyede 900R Eğri Forma Geçme

Muhteşem bir görsel kalite sunacak olan LC bükülebilir monitör 45 inç büyüklüğünde ve her bir inç, 125 pixel sayısına sahip. Yani LG UltraGear 45GX990A, oldukça yüksek pixel yoğunluğu ile gelmekte. Bu son teknoloji ürünü LG WOLED teknolojisi ile tasarlanmış durumda ve cihazın yukarıda da belirttiğimiz gibi bükülebilen bir yapıya sahip. Cihaz birkaç saniye içerisinde bükülerek düz formundan 900R eğri forma geçebilmekte.

UltraGear 45GX990A özelliklerini kısaca listeleyelim: