Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Bütçe Dostu Huawei Band 10 Özellikleri Belli Olmaya Başladı! Teknoloji Haberleri Bütçe Dostu Huawei Band 10 Özellikleri Belli Olmaya Başladı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Huawei akıllı telefon piyasasında olduğu kadar giyilebilir teknoloji ürünleri alanında da pazar payını artırmaya devam ediyor. Bu alanda son derece başarılı olan marka, IDC’nin 2024 3. çeyrek verilerini açıkladığı raporda Apple’ı dahi geride bırakarak zirveye oturdu. Çalışmalarına hızla devam eden Huawei yeni uygun fiyatlı bir akıllı bileklikle geliyor; Huawei Band 10. Bütçe dostu Huawei Band 10 özellikleri belli olmaya başladı. İşte detaylar…

Bütçe Dostu Huawei Band 10 Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Giyilebilir teknoloji ürünleri alanında lider markalardan biri olan Huawei, yeni uygun fiyatlı bir akıllı bileklikle geliyor; Huawei Band 10. Cihaz bazı sertifikasyon sitelerinde görüntülendi ve birtakım özellikleri ortaya çıktı. Huawei’nin yeni akıllı bilekliği SDPPI ve TUV SUD tarafından onaylandı. 2025 yılının ilk 3 ayında lanse edilmesi beklenen Huawei uygun fiyatlı bileklik hakkında ortaya çıkan detaylara değinelim…

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SDPPI, Endonezya’nın düzenleyici otoritesi olarak dünya çapında büyük bir öneme sahip ve Huawei Band 10 SDPPI’de NOR-B29 kodu ile görüntülendi. Bunun dışında cihaz 106598/SDPPI/2024 sertifikasının sahibi oldu ve 1997 PLG ID koduyla tanımlandı. Bahse konu sertifikasyon sitesinde bilekliğin resmi adı akıllı saat kategorisinde yerini aldı.

Huawei Band 10’un görüntülendiği bir diğer platform ise TUV SUD oldu. Cihaz burada da NOR-B29 kodu ile listelendi ve burada fitness bilekliği olarak kategorize edildi. Sertifikasyon sitesinde cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Bu kapsamda Huawei Band 10’un IP68 sertifikasına sahip olduğu söylenebilir. 3. sınıf koruma özelliğine sahip olan cihaz suya ve toza karşı dayanıklı bir yapı ile gelmekte.

100’den Fazla Spor Modu, 14 Gün Pil Ömrü

Huawei Band 10’un sızdırılan bazı özelliklerine değinecek olursak da cihazın 1,47 inç büyüklüğünde ve dikdörtgen şeklinde tasarlanmış bir ekran ile geleceğini söyleyebiliriz. 194 x 368 piksel çözünürlüğe sahip olan AMOLED panel 2,5D cam barındırmakta. Gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen Huawei yeni nesil bileklik 100’ü aşkın spor modu ile gelmekte.

HarmonyOS 4.0 işletim sistemine sahip olan Huawei Band 10, NFC ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile gelecek. Ayrıca cihazda kalp atış hızı ölçer, kandaki oksijen takibi, Huawei Health uygulaması, uyku takibi gibi özellikler yer alacak. Band 10’un en önemli özelliklerinden biri de 14 güne kadar olan pil ömrü sunması. Bu özellik cihazın tercih edilebilirliğini artıracak diyebiliriz.

Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Band 10 ne zaman çıkacak sorularına yanıt olarak henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte güçlü bir öngörü belirtilebilir. Cihazın 2025 bahar aylarında ve büyük ihtimalle Nisan ya da Mayıs’ta lanse edilmesi beklenmekte. Bu kanıya nasıl varıldığını aktaracak olursak da selef modeller Huawei Band 9’un 2024’ün Nisan’ında, Band 8’in ise 2023’ün Mayıs’ında tanıtıldığını söyleyebiliriz. Buradan yapılan çıkarımla Band 10’un da bu iki aydan birinde görücüye çıkması beklenmekte. Huawei Band 10 fiyatı ise bütçe dostu olacak ancak henüz ne kadar olacağı belli değil.