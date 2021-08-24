Butiklerin Dikkatine! Instagram Yeni Bir Mağaza Duyurusu Yaptı! Reklam Verebileceksiniz!

Instagram uygulaması geçen sene bu zamanlarda yeni bir özellik olan Mağazalar özelliğini tanımıştı. Facebook’a yönelik bir reklam mantığı gibi olsa da Instagram dünyasının kendi içine entegre edilen bu özellik, özellikle butik sahipleri ya da benzeri şekillerde Instagram üzerinden ticaret yapan insanlar için oldukça önemli bir yapıda ilerlemeye başladı. Mağazalar bu konuda uygulamaları geniş çapta büyütüyor ve insanların ürünlerini sergilemesine imkan sağlıyor. Yani öylesine kolay çalışıyor ki, yeni bir fotoğraf ya da video eklemekten bile daha kolay tasarlanmış. Instagram burada biraz daha ticarete odaklanmış diyebiliriz.

Yapılan yeni güncellemeye göre Instagram artık yeni bir güncelleme yapıyor ve mağazalarda reklamlar göstermeye başlıyor. Yani n11 ya da Hepsiburada gibi geniş reklam seçenekleri olacak. Mağazalar sekmesinde yer alacak olan reklamlar bölümü, özellikle ilerleme açısından geniş bir çalışma dünyası yaratıyor. Burada amaç TikTok ile rekabet etmek olduğu için çok daha güçlü ilerlemek istiyor.

Şuanda ürünler mağazalara girince ızgara mantığı ile görünüyor ve iki sütunlu ızgara şekliyle ilerliyor. Reklamlar ise burada bir kutucuk olarak görünecek ve üzerinde sponsorlu yazacak. Reklam tıklayınca da zaten ürünlere dair detaylar ve ekstra resimler gelecek. Ayrıntılı bir ürün tanıtım sayfası açılmış olacak. Reklam kişiye hitap etmiyor ise kişi reklamı kapatabilecek.

Instagram mağazalarda reklam vermek!

Bu konuda Instagram mağazada reklam vermek ile ilgili arayışlarınızın tamamına kolayca erişebilir ve detayların tamamını kendiniz de kolayca ön plana çıkarabilirsiniz. Bu yüzden yeni bir düzenleme ve güncelleme ile reklamların ön plana çıkmasına şaşırmamak gerekiyor. Shops reklamlarını daha çok ön plana çıkaracak ayrıca. Away, Donny Davy, Boo Oh, Clarepaint gibi ABD li reklam veren şirketleriyle şimdilik işe başlayan Instagram, ülkemizde de reklam konusunu aktif edince bakalım nasıl bir ilerleme ile çalışmalara katkı sunacak.

Bu konuda aktif bir ticari hamle ile ilerleyecek olan şirket, kendine göre de öncelikli bir yapıda çalışma yapacak gibi görünüyor. Zaman kaybetmeyin ve sizler de bu süreçlerin hemen hemen hepsini sitemiz üzerinden takip etmeye başlayın. Güncel olarak yeni bir deneyim peşinde olan Instagram, mobil çalışmalarını da bu konuda ön plana çıkarmak istiyor. Bakalım ülkemizde nasıl bir gelişme yaşanacak bu konuyla ilgili olarak?