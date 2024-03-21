Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Call of Duty: Warzone Mobile Yüksek Grafik Modu Ekliyor Teknoloji Haberleri Call of Duty: Warzone Mobile Yüksek Grafik Modu Ekliyor Fatih Kuruçay 8 Görüntüleme

Oyun, Verdansk ve Rebirth Island olmak üzere iki ana Battle Royale haritasının yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone’un PC/konsol sürümü oyuncuları için çapraz ilerlemeyi içeriyor. iPhone 15 Pro modellerinde ve M1 çip veya daha yenisine sahip iPad’lerde oynayan oyuncular için oyunda iyileştirilmiş dokular, aydınlatma, çizim mesafesi, ortam kapanması ve çözünürlük önbelleğe alma özellikleriyle 2K’da çalışan bir “En Yüksek Grafik” modu yer alıyor.

Call of Duty: Warzone Mobile için 50 milyon oyuncu bekliyor

Call of Duty: Warzone Mobile, iOS 16/iPados 16 veya üstünü gerektirir ve Activision’ın Mayıs 2023 sürümünü hedeflediği Kasım 2022’den bu yana App Store’da ön sipariş verilebilir. MacRumor’un kardeş sitesi TouchArcade’e göre halihazırda 50 milyondan fazla oyuncu oyuna ön kayıt yaptırdı.