Canon, Otomatik İzleme Özellikli Yeni Kamerasını Tanıttı!

Canon, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yakın zamanda şirket, uzak kamera serisini genişleten yeni iç mekan 4K uzak PTZ kamerası CR-N700‘ü piyasaya sürdüğünü duyurmuştu.

Kamera, yayıncılara gelişmiş video prodüksiyonlarında yardımcı olmak ve olağanüstü bağlantı ve sınıfının lideri otomatik odaklama özellikleriyle yüksek görüntü kalitesi sunmak üzere tasarlanmış. Kameraya ek olarak Canon, üretkenliği artırmak için otomatik izleme ve otomatik döngü olmak üzere iki yenilikçi eklenti uygulamasını da tanıttı.

İçerik oluşturma ve canlı akışa yönelik artan taleple birlikte Canon, verimli üretim iş akışlarına katkıda bulunmak ve görsel olarak çekici deneyimler sağlamak için iç mekan uzak PTZ kamera sistemleri yelpazesini genişletiyor.

CR-N700, yüksek kaliteli 4K/60P/4:2:2/10-bit video kaydını destekleyerek ve çeşitli gereksinimleri karşılamak için HLG (Hibrit Log-Gamma) veya PQ (Algısal Niceleme) formatlarında HDR kaydı etkinleştirerek görüntü kalitesinde mükemmel.

Canon’un profesyonel video kamera teknolojisi ve uzmanlığından yararlanan CR-N700, görüntü kalitesini artıran diğer özelliklerin yanı sıra 15x yakınlaştırma lensi, 1,0 inç CMOS sensör ve DIGIC DV7 görüntü işleme motoru içeriyor.

Üstün görüntü kalitesi ve büyük ölçekli canlı etkinliklerin yayınlanması için mükemmel destek sunan CR-N700, özellikle profesyonel video prodüksiyonu için de uygun. Dual Pixel CMOS AF otofokus, göz algılamalı AF ve kafa algılamalı AF gibi gelişmiş insan tanıma özelliklerine sahip.

Bu özellikler, kameranın hızlı hareket eden nesneleri daha fazla doğruluk ve netlikle tanımlamasını ve izlemesini sağlıyor. Ek olarak, iki yeni yenilikçi uygulama olan Auto Tracking ve Auto Loop şu anda CR-N700’ü destekliyor. Bu tüketici merkezli özellikler, üretkenliği artırmak ve uzaktan prodüksiyon için iş yükünü ve insan gücünü azaltmak üzere tasarlanmış ve operatörlerin, sunucular veya bilgisayarlar gibi ek ekipmanlara ihtiyaç duymadan kamera değiştirme ve içerik teslimi gibi görevlere odaklanmasına olanak tanıyor.