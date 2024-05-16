Caviar, Yeni Deadpool Tasarımlı iPad Pro’sunu Satışa Sundu!

Apple’ın son ürün tanıtımının ardından, gösterişli elektronik ürünleriyle tanınan Caviar, Marvel Deadpool’un özünü taşıyan sınırlı sayıda üretilen iPad Pro 2024 “Criss-Cross”u tanıttı.

Bir yaratıcı olarak Caviar, lüks malzemeler ve titiz sanat kullanımı yoluyla günlük aletleri imrenilen hazinelere dönüştürme konusundaki ustalığıyla tanınıyor. Criss-Cross tasarımı, lüksü yenilikle birleştiren bu uzmanlığın bir kanıtı diyebiliriz.

Criss-Cross’un kalbinde Deadpool’un ikonik silahlarını içeren çarpıcı üç boyutlu bir kısım yatıyor: iPad’in arkasında büyüleyici bir “X” şeklinde düzenlenmiş iki Desert Eagle Mark XIX tabanca. Bu süslü ateşli silahlar, havacılık sınıfı titanyumdan titizlikle üretilmiş ve üst düzey İsviçre saatlerinin işçiliğiyle eşanlamlı bir teknik olan PVD kaplamayla işlenmiş titanyum bir mahfazanın içine yerleştirilmiş.

Tasarım anlatımı, sertleştirilmiş siyah titanyumdan dövülmüş bıçaklarla daha da zenginleştiriliyor ve efsanevi Marvel karakteri Wolverine’den ilham alınarak, yakında vizyona girecek bir sinema filminde beyaz perdeyi Deadpool’la paylaşacak. Ek olarak, özel Desert Eagle kulpların yapımında kullanılan özel kompozit malzemeden oluşturulan koyu kırmızı vurgular, kapsayıcı motifle uyum sağlayan incelikli bir hava katıyor.

Sadece 99 adetlik üretimle sınırlı olan Criss-Cross, seçici koleksiyonerler ve teknoloji meraklıları için ayrıcalığı garanti ediyor. Hem yalnızca Wi-Fi hem de hücresel bağlantılı Wi-Fi seçenekleriyle 11 inç ve 13 inç yapılandırmalarda sunulan iPad, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılayan 256 GB’tan 2 TB’a kadar değişen depolama kapasiteleri sunuyor.

Criss-Cross’un fiyatı, 11 inç Wi-Fi modeli için 12.200 dolardan başlıyor ve Wi-Fi ve hücresel özelliklere sahip 13 inçlik model için 12.630 dolara yükseliyor.

Niş bir kitleye hitap eden Caviar’ın özel iPad Pro’su, geleneksel teknoloji tekliflerinin ötesine geçiyor. Üstün fiyatı ve sevilen bir çizgi roman karakterinden ilham alan cesur tasarımıyla Criss-Cross, yalnızca performans veya mali pragmatizm yerine ayrıcalığa ve farklı estetiğe değer veren meraklıları ve koleksiyoncuları cezbetmeye hazırlanıyor.