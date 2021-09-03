Cebinizdeki Tablet! Samsung Galaxy Tab S7 FE İncelemesi

Özellikle amiral gemisi olma yolunda ilerleyen pek çok mobil cihaz var. Samsung bu konuda biraz daha tabletlerle ilerlemeye karar vermiş ve Galaxy TAB S7 ve S7 plus olarak iki farklı cihaz ortaya çıkarmış. Yeni nesil bir cihaz olmasından dolayı da pek çok kişinin beklentisine cevap oluşturan bu ürün, kendine has bir yapıda çalışmalara devam ediyor. Peki ama bu sürümün bizi heyecanlandıran tarafı nedir? Gelin yakından göz atalım.

Pek çok markaya göre cazip fiyat aralıklarda sunulan (rakiplerine göre) Samsung Galaxy Tab S7 ürünü, özellikle insanların beklentilerine hızlı cevaplar veriyor ve hem yükseliş konusunda hem de ihtiyaçlara cevap üretme konusunda ilgi çekiyor. Apple ve Samsung gibi markalar bu konuda adeta bir yol gösterici olduğu için markalar tarafından üretilen ürünlerden hemen sonra yenileri geliyor.

Samsung Galaxy Tab S7 ürünü, özellikle yeni nesil tablet kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Çünkü hem işlem sistemi yeni nesil bir Windows desteği ile geliyor hem de Android yapısıyla uyumlu şekilde çalışıyor. Kalemle kullanılabilen bu ürünün kendine ait bir de klavyesi bulunuyor. Ayrıca kalem teknolojisi de oldukça ilerlemiş bir vaziyette diyebiliriz. Ayrıca ürünle ilgili düşük gecikme özelliği de kendine göre bir yapıda ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden teknik özellikler konusunda çok daha farklı ve etkili bir ürünle karşı karşıyayız diyebiliriz. Ürünün içerisinde 5G desteği bulunuyor. Bu sayede çok daha seri bir şekilde çalışmalarını yürütebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Tab S7 Teknik Özellikleri

Ürünün teknik özelliklerine şu şekilde ulaşabiliriz:

Gövde yapısı 284 x 185 x 6.3 mm olarak ön plana çıkıyor. Ön tarafı cam arka tarafı alüminyum olarak organize ediliyor. Bu sayede çok daha fazla kişinin ilgisine cevap üretiyor diyebiliriz.

Ekran yapısı ise 12.40’ Tft olarak sunuluyor. Ayrıca 1600 x 2560 çözünürlük öle ön plana çıkıyor.

Bellek olarak ise 64 gb hafıza ile 4gb ram seçeneği bulunuyor. Ek olarak yükseltmek isterseniz 128 Gb hafıza ve 6 gb ram ya da 256 gb hafıza ile 8 gb ram gibi yapılara göz atabiliyorsunuz.

İşletim sistemi olarak da Android 11

Arka kamera 8 mp

Ön kamera 5 mp

10090 mAh pil özelliği bulunuyor ve hızlı şarj ile 190 dakikada full şarj oluyor

Pek çok dahili özellik ile gelen bu cihaz oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.