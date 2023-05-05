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Çek, Kaydır ve Parlat – Windows 11 Fotoğraflar Uygulama Güncellemesi

Ayşen Sıla

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Microsoft, Windows 11’i geliştirmek ve iyileştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Hatta şirket geçtiğimiz günlerde yalnızca bu duruma odaklanmak için Windows 10 üzerinde çalışmayı bıraktığını ve işletim sisteminin son güncellemesini alacağını duyurmuştu.

Görünüşe göre bu karar meyvelerini vermeye başladı. Microsoft şimdi Windows 11’deki Fotoğraflar uygulamasını geliştirmeye, slayt gösterisi ve diğer işlevleri eklemeye odaklanıyor.

Windows 11 her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Ancak bir işletim sistemini başarılı kılan uygulama desteği ve bu uygulamaları ne kadar iyi çalıştırdığıdır. Bu nedenle Microsoft, mükemmel performans sunmaya ve uygulamalarında yeni özellikler sunmaya kararlı. Bu taahhüdüne uygun olarak, şirket şimdi slayt gösterisi ve leke çıkarma işlevlerini ekleyerek Fotoğraflar uygulamasını geliştirmeye odaklanıyor.

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Windows 11 Fotoğraflar Uygulamasındaki yeni Slayt Gösterisi Özelliği, kullanıcıların büyüleyici animasyonlar, geçişler ve döngülerle tamamlanan bir fotoğraf ve video koleksiyonunu görüntülemelerine olanak tanıyor.

Deneyimi daha da kişiselleştirmek için kullanıcılar, sakin, eğlenceli, enerjik ve duygusal gibi çeşitli temalar arasından seçim yaparak arka plan müziği ekleyebiliyor. Oynat/duraklat, önceki görüntü ve tam ekran görünümü gibi kullanıcı dostu kontroller de mevcut.

Microsoft, bir süre önce Windows 11’deki Fotoğraflar uygulamasından zaman çizelgesi özelliğini kaldırarak önemli bir hata yaptı. Ancak bu özellik birçok kişi için oldukça önemli. Neyse ki, yeni güncelleme bu özelliği geri getiriyor. Dönen zaman çizelgesi, kullanıcıların resim ve video kitaplıklarını kronolojik olarak görüntülemelerine olanak tanıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar belirli tarih aralıklarını kontrol ederek fotoğraflarını daha kolay bulabiliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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