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CES 2022, 5-8 Ocak’ta Gerçekleşecek!

Genellikle Las Vegas'ta gerçekleşen CES, bu yıl tamamen çevrimiçi bir etkinlikti, ancak 2022'de organizatörler 5-8 Ocak'ta yapılması planlanan konferans sırasında şahsen katılım sağlayacak.

Ayşen Sıla

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CES 2022 dis

Geçtiğimiz yıl dünyayı kasıp kavuran salgın, birçok olayı durdurdu ve şirketleri, ürünleri tüketicilere tanıtmanın yeni yollarını düşünmeye itti.

Genellikle Las Vegas’ta gerçekleşen CES, bu yıl tamamen çevrimiçi bir etkinlikti, ancak 2022’de organizatörler 5-8 Ocak’ta yapılması planlanan konferans sırasında şahsen katılım sağlayacak.

Bir basın açıklamasına göre, CTA’nın (Tüketici Teknolojileri Derneği) CEO’su Gary Shapiro, CES’in “40 yılı aşkın evine”, yani Las Vegas’a döneceği için “heyecanlı” olduğunu belirtti.

CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) için 2022’de ziyaretçilere izin verme planları her zaman masadaydı ve mevcut aşılama eğilimi ile oldukça makul görünüyor.

  • CES 2022 dis

CES 2022, teknoloji dünyasındaki ilk büyük yüz yüze etkinlik olmayabilir. Nitekim Barselona’daki MWC 2021, Şangay’ın baskısıyla değiştirildi ve Haziran ayında yüz yüze gerçekleşecek.

GSMA şahsen katılım hakkında hiçbir şey söylemedi ancak Avrupa, COVID sayılarını negatif tutarsa yazın Barselona’yı ziyaret edebiliriz.

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KaynakCes Tech

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