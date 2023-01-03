CES 2023: 18 inç oyun laptopları geri döndü

On sekiz inç oyun dizüstü bilgisayarları, CES 2023’te büyük bir geri dönüş yaptı. Neredeyse her büyük dizüstü bilgisayar üreticisi, ROG, Alienware, Predator ve hatta Razer dahil olmak üzere kendi 18 inçlik dizüstü bilgisayar sürümlerini yanlarında getirdi.

Oyun dizüstü bilgisayarları incelmeye, hafiflemeye ve küçülmeye devam ediyor hatta 14 inçlik bilgisayarlar popülaritesini koruyorken yeniden büyük ekranlara dönmek birçok kişi sevindirdi ve fuarda şok etkisi yarattı.

Ama şimdi, bu devasa 18 inç oyun dizüstü bilgisayarları görünüşe göre yeniden moda olacak. Ve bu şeyler gerçekten çok büyük. Üstelik büyük oldukları kadar devasa pillerle geliyorlar ve son derece ağırlar.

Özellikle bugün açıklanan modeller ROG Strix G 18, Alienware M18, Predator Helios 18 ve Razer Blade 18 de son derece kalın. Bu, ince ve hafif oyun dizüstü bilgisayarları yaratarak kendisine bir isim yaratan Razer için büyük bir U dönüşü diyebiliriz.

18 inç oyun dizüstü bilgisayarlarının neden birdenbire yeniden moda olduğunu tam olarak açıklayamıyoruz, ancak bunun nedeni muhtemelen Intel ve Nvidia’nın güçlü, yüksek voltajlı parçalara verdiği önem olabilir.

Intel, önceki nesilde de sahip olduğu 55 watt’lık, 13. nesil HX işlemciler vaat ediyor. Ancak geçen yıl yalnızca birkaç yüksek güçlü seçenekte ortaya çıktılar. Bu yıl Intel, bu yüksek güçlü işlemcileri benimseyen çok daha geniş bir dizüstü bilgisayar yelpazesi olacağını söylüyor.

Nvidia ayrıca oyun dizüstü bilgisayarları için yeni RTX 4090 ile güç sınırlarını zorluyor. Hala bu GPU’nun tüm özelliklerini bilmiyoruz, ancak dayandığı masaüstü kartına bakılırsa, güç açısından bir canavar olacak. Nvidia, RTX 4080‘in güç verimliliğinden bahsetti, bu yüzden nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek.