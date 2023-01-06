CES 2023: Citizen’in En Yeni Saati NASA’yı Bileğinize Taşıyor!

Citizen’in en yeni akıllı saatlerinde, vücudunuzun her gün nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için NASA’dan alınan uyanıklık ve yorgunluk araştırmasını ve IBM Watson Studio tarafından oluşturulan yapay zeka modellerini kullanan bir uygulama bulunuyor. Uygulamanın adı YouQ ve yalnızca nasıl performans gösterdiğinize bakmak yerine, ileriye dönük performansı da hedefliyor.

YouQ uygulaması, uykunuzu takip ederek ve özel oyunlaştırılmış testler aracılığıyla, uyanıklığı artırmak ve yorgunluğu en aza indirmek için tasarlanmış önerilen eylemler olan günlük “Güç Düzeltmeleri”ni hesaplıyor.

YouQ uygulamasını ve eylemlerini ne kadar çok kullanırsanız uygulama, gününüzün ideal sağlık aktiviteleri hakkında o kadar etkili önerilerde bulunabiliyor. Citizen’den CZ Smart Sport ve CZ Smart Casual adlı iki yeni ikinci nesil akıllı saat modeli var ve isimleri her birinin temel stilini ele veriyor.

CZ Smart Casual, paslanmaz çelikten yapılmış 41 mm’lik bir kasaya ve gümüş, altın veya siyah metal kayış seçeneklerine, pembe altın örgü bileziğe, deri kayışa veya daha sportif silikon kayışa sahip.

1.28 inç AMOLED ekran 416 x 416 piksel çözünürlük, Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı var. Ek olarak, akıllı saatin bir hoparlörü ve bir mikrofonu, NFC’si ve hızlı şarjı da bulunuyor. Pilin tam bir gün dayanması ve 40 dakikada şarj olması bekleniyor.

CZ Smart Sport için aynı temel teknik özelliklere sahip, ancak gümüş, siyah veya gümüş/siyah, gümüş/mavi veya altın/siyah kombinasyonunda 44 mm’lik daha büyük bir kasası var. 1,28 inç ekranının etrafında cesur bir çerçeve var ve siyah ve gümüş metal bir bandı birleştiren delikli deri versiyonu ve bir çift silikon kayış ile kayış seçimi de farklı. Her iki modelde de Sp02 ölçümüne sahip bir kalp atış hızı sensörü kullanılmış.