Ana SayfaTeknoloji HaberleriCES 2023: Citizen'in En Yeni Saati NASA'yı Bileğinize Taşıyor!

CES 2023: Citizen’in En Yeni Saati NASA’yı Bileğinize Taşıyor!

Bu saatlerde NASA'dan alınan uyanıklık ve yorgunluk araştırmasını ve IBM Watson Studio tarafından oluşturulan yapay zeka modellerini kullanan bir uygulama var. YouQ uygulaması, uykunuzu takip ederek ve özel oyunlaştırılmış testler aracılığıyla tam bir performans canavarı!

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
10
Citizen-CZ-Smart-Casual-and-Spor

3D Laptop Ekranı Mı? Yok Artık! CES 2023’te Tanıtıldı!

3D ekran mı dediğinizi duyar gibiyiz, CES 2023'te bu 3D dizüstü bilgisayar ekranlarının iki demosunu...

Citizen’in en yeni akıllı saatlerinde, vücudunuzun her gün nasıl performans gösterdiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için NASA’dan alınan uyanıklık ve yorgunluk araştırmasını ve IBM Watson Studio tarafından oluşturulan yapay zeka modellerini kullanan bir uygulama bulunuyor. Uygulamanın adı YouQ ve yalnızca nasıl performans gösterdiğinize bakmak yerine, ileriye dönük performansı da hedefliyor.

YouQ uygulaması, uykunuzu takip ederek ve özel oyunlaştırılmış testler aracılığıyla, uyanıklığı artırmak ve yorgunluğu en aza indirmek için tasarlanmış önerilen eylemler olan günlük “Güç Düzeltmeleri”ni hesaplıyor.

YouQ uygulamasını ve eylemlerini ne kadar çok kullanırsanız uygulama, gününüzün ideal sağlık aktiviteleri hakkında o kadar etkili önerilerde bulunabiliyor. Citizen’den CZ Smart Sport ve CZ Smart Casual adlı iki yeni ikinci nesil akıllı saat modeli var ve isimleri her birinin temel stilini ele veriyor.

Citizen-CZ-Smart-Casual-and-Spor

CZ Smart Casual, paslanmaz çelikten yapılmış 41 mm’lik bir kasaya ve gümüş, altın veya siyah metal kayış seçeneklerine, pembe altın örgü bileziğe, deri kayışa veya daha sportif silikon kayışa sahip.

1.28 inç AMOLED ekran 416 x 416 piksel çözünürlük, Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı var. Ek olarak, akıllı saatin bir hoparlörü ve bir mikrofonu, NFC’si ve hızlı şarjı da bulunuyor. Pilin tam bir gün dayanması ve 40 dakikada şarj olması bekleniyor.

CZ Smart Sport için aynı temel teknik özelliklere sahip, ancak gümüş, siyah veya gümüş/siyah, gümüş/mavi veya altın/siyah kombinasyonunda 44 mm’lik daha büyük bir kasası var. 1,28 inç ekranının etrafında cesur bir çerçeve var ve siyah ve gümüş metal bir bandı birleştiren delikli deri versiyonu ve bir çift silikon kayış ile kayış seçimi de farklı. Her iki modelde de Sp02 ölçümüne sahip bir kalp atış hızı sensörü kullanılmış.

-- Reklam --

Asus’un 4K, 32 inç mini-LED oyun monitörünü CES 2023’te sergiledi

Asus, CES 2023'te DisplayPort 2.1, 4K çözünürlük ve büyük ekran boyutuna sahip Asus ROG Swift PG32UQXR adlı kategoriyi sarsan...
Önceki İçerik
Asus’un 4K, 32 inç mini-LED oyun monitörünü CES 2023’te sergiledi
Sonraki İçerik
Razer Project Carol, Surround Sesi Oyun Koltuğunuza Getiriyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021