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CES 2023: Yeni Sennheiser kablosuz kulaklıkları tanıtıldı

Aktif gürültü önleme ile birleştirildiğinde, kulaklıklar belirli bir ortamın gürültü seviyesini algılayıp analiz edecek, konuşma geliştirme seviyesini buna göre ayarlayacak ve aynı zamanda arka plan gürültüsünü engelleyecek nitelike. Kulaklıkların fiyatı ise 850 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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Dışarısı gürültülüyse ve bir telefon konuşmasını duymakta zorlandıysanız, bu hafta CES 2023 olarak duyurulan Sennheiser’ın Conversation Clear Plus kablosuz kulaklıkları tam da size göre!

Sennheiser, Conversation Clear Plus kulaklıklarını resmi olarak OTC işitme cihazı olarak etiketlemese de, dünyanın en büyük işitme cihazı üreticilerinden biri olan Sonova (şu anda Sennheiser’ın sahibi) tarafından geliştirilen, Sennheiser’ın “gelişmiş konuşma geliştirme teknolojisi” desteğiyle geliyor. Bu da konuşmaları daha iyi duyabilmenize imkan sağlıyor.

Sennheiser, Clear Plus’ın “Otomatik Sahne Tespiti” özelliğini çalıştıran şeyin Sonova’nın çipi olduğunu söylüyor. Aktif gürültü önleme ile birleştirildiğinde, kulaklıklar belirli bir ortamın gürültü seviyesini algılayıp analiz edecek, konuşma geliştirme seviyesini buna göre ayarlayacak ve aynı zamanda arka plan gürültüsünü engelleyecek nitelike.

Sennheiser-conversation-clear-plus

Ve piyasadaki gürültü önleyici kulaklıkların çoğunda olduğu gibi, Sennheiser’ın Ambient Awareness (Ortam Farkındalığı) adını verdiği ve kullanıcıların ortama bağlı olarak duymak istedikleri arka plan gürültüsü miktarını ayarlamalarına olanak tanıyan bir şeffaflık modu özelliği de var.

Kurulum, kulaklıkların Bluetooth üzerinden bağlandığı eşlik eden bir uygulama aracılığıyla yapılıyor, ancak uygulama aynı zamanda kullanabileceğiniz birçok dinleme senaryosu da dahil olmak üzere iyi bir kişiselleştirme düzeyi sağlıyor. Kulaklıkların fiyatı ise 850 dolardan başlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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