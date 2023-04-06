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ChatGPT Çoğu Asya Hesabını Engelledi – Paniğe Neden Oldu

İtalya'nın ChatGPT kullanımını yasaklaması ve Samsung'un program nedeniyle bir veri sızıntısı olduğunu iddia etmesi gibi son olaylar, Çinli kullanıcılar arasında AI ürünüyle ilgili endişeleri daha da artırdı.

Ayşen Sıla

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Son raporlar, ChatGPT’nin özellikle Asya’dakiler olmak üzere önemli sayıda hesabı askıya aldığını gösteriyor. 31 Mart’ta başlayan askıya almalar, hesapların askıya alınmasının ardındaki nedenleri anlamaya çalışan kullanıcılar arasında endişelere yol açtı.

Şimdiye kadar, sorumlu şirket OpenAI durum hakkında yorum yapmadı. Çin’de resmi olarak bulunmamasına rağmen, bazı Çin e-ticaret platformlarındaki satıcılar, ChatGPT hesap kayıtlarını lansmanından bu yana sunmakta ve önemli satış hacmi yaratıyor.

Sektör analistleri, toplu hesap kaydı, API kötüye kullanımı ve aşırı trafiğin neden olduğu teknik sorunlar dahil olmak üzere hesabın askıya alınmasının olası nedenleri hakkında konuştu. İtalya’nın ChatGPT kullanımını yasaklaması ve Samsung‘un program nedeniyle bir veri sızıntısı olduğunu iddia etmesi gibi son olaylar, Çinli kullanıcılar arasında AI ürünüyle ilgili endişeleri daha da artırdı.

ChatGPT-

Büyük ölçekli hesap askıya alma işlemleri 31 Mart’ta başladı ve o zamandan beri kullanıcılar arasında paniğe neden oldu. Birçok kullanıcı hesaplarının engellendiğini fark etti ve bazıları Plus abonelikleriyle ilgili sorunlar yaşadı. OpenAI, askıya almalar için resmi bir açıklama yapmadı ve bu da bunların arkasındaki nedenlere ilişkin söylentilere yol açtı.

Bazı kullanıcılar, en çok etkilenen hesapların toplu olarak kaydedilen hesaplar olduğuna inanırken, diğerleri API’nin kötüye kullanıldığından şüpheleniyor. OpenAI API Anahtarı için ücretsiz arama kotalarının kısa süre önce sona ermesi, şirketin olası kötüye kullanımı önlemek için önceden hesapları engellemesine neden olmuş olabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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