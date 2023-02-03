ChatGPT gerçekleri – yıkıcı siber saldırılarda kullanılabilir!

ChatGPT son aylarda dünyayı kasıp kavurdu, ancak teknik yetenekleriyle insanları şaşırttığı gibi, potansiyel kötüye kullanımına ilişkin endişeler de dile getirildi. Şimdi ise bazı BT liderleri, yakında büyük siber saldırılarda kullanılacağından ve gelecekte yıkıma neden olma potansiyelinden endişe duyuyor gibi görünüyor.

BlackBerry tarafından 1.500 BT ve siber güvenlik uzmanıyla yürütülen bir ankette, yanıt verenlerin %51’i önümüzdeki 12 ay içinde başarılı bir siber saldırıdan ChatGPT’nin sorumlu olacağına inanıyor. %78 kadarı, saldırının iki yıl içinde gerçekleşeceğini düşünürken, çok azı önümüzdeki birkaç ay içinde olabileceğini düşünüyor.

Ve ankete katılanların sorumlu olacağına inandıkları sadece haydut bilgisayar korsanları veya kötü amaçlı yazılım çeteleri değil. %71’e varan bir oran, ulus-devletlerin ChatGPT’yi kötü niyetli görevler üzerinde çalışmaya zaten başlamış olabileceğini düşünüyor.

ChatGPT’nin siber saldırıları teşvik etmek için tam olarak nasıl kullanılacağına gelince, insanların %53’ü bunun bilgisayar korsanlarının daha inandırıcı kimlik avı e-postaları oluşturmasına yardımcı olacağını söylerken, %49’u bilgisayar korsanlarının kodlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceğine işaret ediyor.

Bunun yanı sıra, %49’u ChatGPT’nin yanlış bilgi ve dezenformasyon yaymak için kullanılacağına inanıyor ve %48’i tamamen yeni kötü amaçlı yazılım türleri oluşturmak için kullanılabileceğini düşünüyor. Bunun biraz altında, yanıt verenlerin %46’sı ChatGPT’nin mevcut saldırıları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

ChatGPT Nedir ve Ne İşe Yarar?

ChatGPT, OpenAI tarafından ilk olarak 30 Kasım 2022’de kullanıma sunulan bir yapay zeka sohbet robotudur. Farklı alanlardaki konuları sisteminde işleyebilen ChatGPT, yanıtlarını kullanıcının taleplerine göre uyarlayarak daha dinamik ve ilgi çekici konuşmalar yapılmasına olanak tanıyor. Türkçe de dahil olmak üzere pek çok farklı dilde çalışan bu sistem hem denetimli hem de pekiştirmeli öğrenme teknikleriyle geliştiriliyor.

ChatGPT, yapılan konuşmalardaki sözcükleri analiz ederek, kullandığı zengin metin veri havuzu içerisinden bir sonraki sözcüğü tahmin ediyor. Böylece bir insanla konuşuyormuşcasına doğal yazılı cevaplar ve uzun metinler üretebiliyor. Bunları gerçekleştirebilmek için derin öğrenmeye sahip GPT-3 dil modelinden faydalanıyor.