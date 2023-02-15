ChatGPT, GPU Sıkıntısıyla Karşı Karşıya!

ChatGPT interneti kasıp kavuruyor. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka, şu anda dünyanın en gelişmiş chatbot’u konumunda. Pek çok kişi bu teknoloji harikasından bedava yararlanırken, beklenmedik yan etkileri şimdiden kendini göstermeye başladı. Son raporlara göre, ChatGPT başka bir GPU sıkıntısına neden oluyor.

OpenA’nın ChatGPT’yi eğitmek için 10.000 Nvidia GPU kullandığı ortaya çıktı. Microsoft ve Google gibi teknoloji şirketleri yapay zekayı kendi hizmetlerine eklemeye istekliyken, Google’ın tek başına 4.102.568 Nvidia A100 GPU’ya ihtiyaç duyacağı ve bunun şirkete 100 milyar dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.

AI modellerini eğitmek için GPU’lara yönelik bu yüksek talep, grafik kartı sıkıntısına yol açabilir. Bu, kripto madenciliğinden gelen yüksek talepten kaynaklanıyor.

Piyasadaki en gelişmiş AI çekirdeklerine sahip olduklarından, GPU sıkıntısı muhtemelen yalnızca Nvidia kart satışlarını etkileyecek. Ancak AMD ve Intel gibi diğer şirketler yüksek talep ve potansiyel kar görüyor. Yapay zeka arenasında Nvidia ile boy ölçüşmek için daha fazla baskı olabilir.