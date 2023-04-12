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ChatGPT kendi dilini yarattı, AI’yı devralmak için ilk adımı olabilir

Robotlar gerçekten de dünyayı ele geçiriyor olabilir mi ? Yapay zeka denilince akla gelen ChatGPT kendi dilini üretti. Henüz büyük bir sorun olmasa da, kelime sınırını düşürmek için tasarlanmış bu dil ileride tehdit oluşturabilir mi dersiniz ?

Ayşen Sıla

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chatgpt

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Yapay Zeka veya AI, temel olarak modern günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve ChatGPT, günümüzün en popüler yapay zekası olmayı başardı. Bununla birlikte, platform büyüdükçe, daha ürkütücü örnekler ortaya çıkıyor. Robotlar gerçekten de dünyayı ele geçiriyor olabilir mi ? Son bilgiler hakikaten de korkutucu.

Popüler AI tabanlı sohbet kutusu platformu, yakın zamanda tüm konuşmaları genişletmek için kendi dilini oluşturdu. Bunu, 8K sınır konuşmalarını genişletmek için yarattı. Platformun kullanıcıları, GPT-4’ün daha sonra yeni bir bilgi istemi olarak kullanılabilecek yeni oluşturulan bir sıkıştırma dili sayesinde daha uzun konuşmaları kısa formlarda sıkıştırabildiğini keşfetti.

Daha basit bir ifadeyle, ChatGPT size temel olarak, önceki görüşmedeki tüm verileri temelde taşıyacak olan sohbette yeni bir bilgi isteminde kullanabileceğiniz, görüşmenin sıkıştırılmış bir biçimini sunuyor. Yani, tüm sohbetinizi yeniden oluşturuyorsunuz. Bu, yalnızca AI sohbet botu ile önceki sohbetlerinize devam etmenize izin vermiyor, aynı zamanda konuşmalarınızı teknik olarak toplam kelime sınırının ötesine taşıyor.

ChatGPT

ChatGPT, yaklaşık 25.000 kelimelik bir kısıtlamaya sahip bir kelime sınırına sahipken, diğer raporlar yaklaşık 8.000 kelimelik bir sınıra işaret ediyor. Bu nedenle, ChatGPT ile görüşmenizin yarıda kesilme ihtimali var. Daha iyi bağlam için, platform sıkıştırılmış mesajı kendi başına oluşturmuyor. Bu nedenle, makinelerin birbirleriyle tanımlanamayan bir dilde konuştuğu bir AI kıyamet günü henüz yok.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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