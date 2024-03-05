OpenAI eski çalışanları tarafından kurulmuş olan ChatGPT rakibi Anthropic, Claude 3’ü duyurdu. Genel yapay zeka sistemleri ve büyük dil modelleri geliştiren Anthropic, Claude 3’ün şimdiye kadar geliştirdikleri modeller arasında en güçlüsü olduğunu vurguluyor. Yapay zeka modeli Calude 3 ailesinde araçlar Claude 3 “Opus”, Claude 3 “Sonnet” ve Claude 3 “Haiku” şeklinde isimlendirilmiş durumda. Bahse konu araçlardan en büyüğü ve de gelişmiş olanı Opus olarak belirtiliyor.

ChatGPT Rakibi Anthropic Claude 3’ü Tanıttı

Kamu yararına çalışan bir kuruluş olan Anthropic’in yeni yapay zeka modelleri Claude 3 ailesinin özellikleri tanıtıldı. Tanıtımda Calude 3 ailesinden Opus, Sonnet ve Haiku modellerinden en güçlüsü ve büyüğü Opus olarak deklare edildi. Claude 3 ailesinin Google yapay zeka modellerinden ve OpenAI modellerinden daha güçlü olduğunu aktaran şirket, bunu bir örnekle anlattı.

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Claude 3 ailesinden Opus; OpenAI’ın ChatGPT’de kullandığı GPT-4’ünden ve Google’ın Gemini Ultra’sından, lisans seviyesinde bilgi, lisansüstü seviyede endüstri kıyaslama (temel matematik, akıl yürütme gibi) bakımından daha iyi test sonuçları çıkarmakta. Test sonuçları ve gerçekleştirilen kıyaslamaların neticelerini aktaran Anthropic, sonuçlara göre Opus’un önemli derecede önde olduğunu belirtti.

Claude 3 yapay zeka ailesi ile farklı özellikler sunmayı amaçlamış durumda. Bahse konu yapay zeka modelleri ile ilk kez multimodal yani çok modlu destek sunuyor. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Kullanıcı, Claude 3 yapay zeka modeline belge, grafik, fotoğraf, ses, görsel ve benzeri gibi veri çeşitlerini yükleyerek analiz ettirip, cevap alabiliyor. Bununla birlikte Opus’un dışındaki diğer modeller Sonnet ve Haiku, Opus’a göre daha az özelliğe sahipler ve daha ucuzlar.

Anthropic Claude 3 Yapay Zeka Modelleri Özellikleri

Anthropic’in Claude 3 ailesinin tanıtımında açıkladığı özellikler kullanıcı için çok kullanışlı ve hayatı kolaylaştırıcı bilgiler. Örneğin Claude 3 ailesi 150 bin kelimeyi ya da bu büyüklükte bir kitabı çok kısa zaman içerisinde özetleme yeteneğine sahip. Claude 3’ten önceki seri 75 bin kelimeye kadar özet çıkarabilmekteydi. Bu özellik sayesinde kullanıcı büyük verileri Claude 3 ile kolaylıkla analiz ettirebilecekler. Şirketin açıkladığına göre Claude 3 akademik makale gibi yorucu içerikleri dahi anında inceleyip analiz edebiliyor.

Anthropic, Claude 3 ailesinden Opus ve Sonnet yapay zeka modellerini çoğu ülkede satışa çıkarmış durumda (Türkiye dahil). Haiku modelinin ise kısa zaman içerisinde satışa çıkacağı söylenmekte. Anthropic’in yaptığı açıklamaya göre Haiku, ailenin en küçük modeli, piyasadaki en ucuz ve en hızlı yapay zeka modeli şeklinde karşımıza çıkıyor. Şirket Haiku’nun, grafiklerin ve çizelgelerin bulunduğu akademik bir makaleyi 3 saniye gibi bir sürede okuduğunu belirtmekte.

Claude 3 ile Claude 2 Farkı

Anthropic’in Claude 2 ailesi yapay zeka modelleri güvenli ve zararsızlık konusunda oldukça üst seviyelerde idi. Bu sebepten, aslında tehlikeli bir durum olmadığında bile üst seviye güvenlikten dolayı reddedici sonuç çıkabiliyordu. Bu özellik kimi zaman iyi sonuçlar verse de kimi zaman da yapay zeka modelinin işlevsiz kalmasına neden olmakta idi. Bu konuda Claude 3 daha sonuca yönelik yani biraz daha açık diyebiliriz.

Claude 3 yapay zeka ailesi daha önceki modellere göre hız bakımından daha avantajlı diyebiliriz. Örneğin orta seviye model Sonnet hız bakımından Claude 2 ve Claude 2.1 modellerini ikiye katlıyor. Bunların yanı sıra Claude 3 ailesi nasıl eğitilmekte, bu sorunun cevabına bakalım…

Claude 3 ailesi eğitim verileri 2023 yılının Ağustos ayına kadar olan dönemi kapsıyor.kamuya açık olmayan dahili ve üçüncü taraf verileriyle birlikte kamuya açık verilerin bir karışımından oluşmakta. Yapay zeka modelleri Anthropic’e yatırım yaparak destek olan, Amazon’un AWS ve Google Cloud donanımları ile eğitilmiş durumda.