ChatGPT şimdi sohbet geçmişini kapatmanıza izin veriyor

OpenAI, bu hafta başlarında çok popüler olan ChatGPT platformunda yeni bir değişikliği duyurdu. Şirketin AI sohbet botu artık sohbet geçmişini kapatmanıza izin verecek. İşte tüm detaylar.

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının sohbet geçmişini kapatmasına izin verecek bir değişiklik getiriyor. Basitçe söylemek gerekirse, bu özellik temel olarak hangi konuşmaların modellerini eğiteceğini seçmenize izin verecek.

Şimdi, OpenAI modellerini eğitmek için hangi verilerin kullanılacağını seçmenize yardımcı olması için sohbet geçmişini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunlara “geçmiş” kısmından da erişebilirsiniz. OpenAI, sohbet botu ile yeni konuşmaları 30 gün boyunca saklayacağını belirtti.

Bununla birlikte, bu sohbetlerin yalnızca “kalıcı olarak silmeden önce kötüye kullanım için izlenmesi gerekiyorsa” inceleneceğini de duyurdu. OpenAI ayrıca, “Bunun, verilerinizi yönetmek için mevcut devre dışı bırakma sürecimizden daha kolay bir yol sağladığını umuyoruz” dedi. Bunun dışında şirket, yeni bir ChatGPT Business aboneliği üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu model temel olarak verileri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan işletmeleri hedefliyor.

Bu duyuru aynı zamanda ayarlarda yeni bir Dışa Aktar seçeneğinin olacağını da ortaya koydu, bu da size konuşmalarınızı ve diğer tüm önemli verileri içeren bir e-postayı içeren bir dosya göndererek kullanıcıların ChatGPT’den verilerini dışa aktarmalarını kolaylaştıracak.