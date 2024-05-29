ABD’li yapay zeka şirketi OpenAI, sosyal medya platformu X’te yeni yapay zeka modelini herkes için sunmaya başladıklarını belirtti. ChatGPT yeni sürümü GPT-40 ücretsiz erişime açıldı. Yeni yapay zeka sürümü GPT – 40 yeni özelliklerle birlikte geldi. Bu kapsamda artık kullanıcı; görüntüyü, sesi ve metni işleyebilecek. İşte detaylar…

ChatGPT Yeni Sürümü GPT-4o Ücretsiz Erişime Açıldı

Yapay zeka araştırma şirketi olan OpenAI, ChatGPT’nin yeni versiyonu olan GPT – 40’ı herkese ücretsiz bir şekilde sundu ve bunu X platformunda duyurdu. Yeni sürüm daha gelişmiş özelliklerle geldi; GPT-40 içerik üzerinde mantık yürütebiliyor. Bu demek oluyor ki artık yapay zeka işlevleri yalnızca metin ile sınırlı olmayacak ve görüntü ile sesi de anlayabilecek.

OpenAI’ın ilgili X paylaşımı aşağıdaki gibidir:

All ChatGPT Free users can now use browse, vision, data analysis, file uploads, and GPTs. https://t.co/NTXSalAV6q — OpenAI (@OpenAI) May 29, 2024

GPT-40 sesli ve görüntülü komut ya da içeriklere cevap verebilecek teknolojiye sahip bir şekilde piyasaya çıkarıldı. Bir diğer deyişle yapay zeka sizin konuşmanızı ya da videonuzu anlayarak ona göre aksiyon alacak. ChatGPT zaten yazışma arkadaşlığı yapabiliyordu şimdi sesli muhabbet de edilebilecek. Yani, Siri’ye benzer bir şekilde gerçek zamanlı, anlık konuşmalar yapılabilecek. Bu özellik, arkadaşı olmayanların ya da hiç tanımadığı biriyle dertleşmek isteyenlerin imdadına yetişecek gibi duruyor.

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OpenAI yeni sürüm ile birlikte ChatGPT’nin masaüstü uygulamasını da duyurdu. Bilindiği üzere ChatGPT tarayıcıdan kullanılabiliyordu ancak artık PC’ye uygulama indirerek de kullanılabilecek. Bu uygulamanın katacağı yeniliklerden bazıları da yapay zekaya yazdığınız kodları kontrol ettirebilmek, görseller hakkında analiz yaptırabilmek ya da anlık çeviriler yaptırmak şeklinde özetlenebilir.

GPT-4o Özellikleri ve Yenilikleri

Yeni yapay zeka sürümü ona kameradan gösterdiğiniz bir denklemin çözüm yollarını size anlatabilir. Duygusal durumlar hakkında daha spesifik cevaplar verebilir ve sizi anlayabilir. Bunların yanı sıra siz İngilizce konuştuğunuz sırada bunu anlık olarak istediğiniz başka bir dile çevirebilir. Yapay zekanın bu yeteneği ülkeler arası iletişimde mükemmel kolaylaştırıcı bir yenilik diyebiliriz. Her ne kadar yapay olsa da verdiğiniz duyguya göre ses tonunu dahi ayarlayabilir ve şarkı bile söyleyebilir.

Bu yeni nesil teknolojiden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmek için ChatGPT’yi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. OpenAI GPT-40 sürümünü ücretsiz olarak sunsa da tamamen ücretsiz kullanımda bazı özellikler sınırlı diyebiliriz. Premium kullanıcılar için haklar biraz daha genişletilmiş. Örneğin Premiumlu’lar ücretsiz kullanıcılardan 5 kat daha fazla istek gönderebilmekte.