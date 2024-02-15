Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Chrome 112 İle Google Sayfa Yükleme Sürelerini Hızlandırıyor Teknoloji Haberleri Chrome 112 İle Google Sayfa Yükleme Sürelerini Hızlandırıyor Fatih Kuruçay 8 Görüntüleme

Chromium Blog’da Google’ın, Chrome’daki Güvenli Tarama’da sayfa yükleme sürelerini hızlandıracak değişiklikler yaptığını duyurdu. Güvenli Tarama, bir web sayfasının gerçek zamanlı olarak potansiyel olarak tehlikeli olup olmadığını kontrol eder, ancak şu anda kontrol tamamlanana kadar sayfaların yüklenmesini engellemektedir. Gelecek hafta piyasaya sürülmesi planlanan Chrome 122’de bu durum değişiyor.

Google Chrome yeni bir güncelleme aldı

Google, Güvenli Tarama’nın sayfa yüklemelerini engelleyen yolda kontroller yaptığını açıklıyor. Esasen bu, kontrol tamamlanana kadar bir sayfanın yüklenemeyeceği anlamına gelir. Bu da bir web sitesinin Chrome’a yüklenmesi için gereken süreyi uzatır. Google, Güvenli Tarama kontrollerini Chrome 122’deki engelleme yolundan kaldırmayı başardı; bu daha verimlidir.

“Eşzamansız kontroller”i içeren yeni Güvenli Tarama yöntemi, Güvenli Tarama sunucularıyla iletişim kurulurken sayfaların yüklenmesine olanak tanır. Ayrıca Google, Güvenli Tarama kontrollerini engelleme yolunun dışına yönlendirmenin, yeni yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını test etmesine olanak sağlayacağını söylüyor.