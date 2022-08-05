Chromebook ve Tablet Satışları Düştü – İşte Nedeni

Küresel Chromebook ve tablet gönderileri, 2022’nin ikinci çeyreğinde art arda düştü. Araştırma firması Canalys’e göre gönderiler %14 düşüşle 105 milyon adede geriledi. Keskin düşüşün, artan enflasyon, COVID ile ilgili kilitlenmeler ve tüketici ve eğitim harcamalarındaki düşüşler dahil olmak üzere bir sürü faktörden kaynaklandığı söyleniyor.

Canalys tarafından hazırlanan bir rapora göre, küresel Chromebook ve tablet gönderileri, 2022’nin ikinci çeyreğinde de sıkıntı çekmeye devam etti. Tabletlerin sevkiyatı, art arda dördüncü çeyrekte, bu kez yıllık %11 düşüşle dünya çapında 34,8 milyon cihaza geriledi. Chromebook’lara olan talep, önemli ölçüde daha keskin bir oranda olsa da, dördüncü çeyrekte de düşmeye devam etti ve eğitim sektöründen gelen talep zayıf kaldığı için sevkiyatlar 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 57 düşüşle 5,1 milyon adede geriledi.

Tablet pazarında Apple liderliğini korudu ancak önemli bir düşüş yaşadı ve dünya genelinde %15 düşüşle 12.1 iPad’e geriledi. Yıllık %13’lük düşüşe rağmen Samsung, 7,0 milyon adet tedarik ile ikinci sırada yer aldı ve pazar payını korudu. Lenovo, bir önceki yıla göre 3,5 milyon daha az sevkiyatla üçüncü sırada yer aldı. Amazon 3,3 milyon adet sevkiyat yapmayı başardı ve %6’lık bir artışla dördüncü sırada kaldı. Sağlanan 1,7 milyon tablet ve yıldan yıla %26 düşüşle Huawei beşinci oldu.

Bir yıl önce kilit pazarlardaki eğitim talebindeki artış, küresel Chromebook pazarının sarsılmasına neden oldu. Acer, 2022’nin ikinci çeyreğinde Chromebook’larda pazar lideri oldu ve sevkiyatlarında ana rakiplerine kıyasla yalnızca %28’lik bir düşüşe rağmen pazarın neredeyse %25’ini güvence altına aldı.