Çin, Bu Yıl İki İnsanlı Uzay Uçuşunu Başlattı!

Çin’in uzay programı, birçok başarılı görev ve kendi uzay istasyonunun kurulmasıyla son yıllarda önemli ilerleme kaydetti. Ülkenin havacılık sektörü hızlı gelişmeler gösteriyor ve 2022 yılı sektör için hasat yılı oldu. 2023’ü dört gözle bekleyen Çin, iki insanlı uzay uçuşu görevinin başlatılmasıyla uzay programında daha fazla ilerleme kaydetmeye hazırlanıyor.

Raporlara göre Çin, bu yıl Tianzhou-6 kargo uzay aracını da fırlatacak ve bunu iki insanlı bir görev daha takip edecek. Bu uzay araçlarının lansmanı, Çin’in uzay istasyonunun tamamlanmasından sonraki ilk görev grubunu işaretleyecek ve endüstri yeni bir uygulama ve geliştirme aşamasına girecek.

Shenzhou 16’nın uçuş ekibi, üç kabin ve üç gemiden oluşan bir kombinasyon oluşturmak üzere çekirdek modülün radyal limanına yanaşacak olan üç astronottan oluşacak. Misyon, uzay bilimi deneyleri ve teknik deneylerin yanı sıra platform yönetimi, astronot desteği ve popüler bilim eğitimi üzerine rutin çalışmaların yürütülmesini içerecek.

Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu ayrıca 2023’te 60’tan fazla uzay fırlatma görevi ve 200’den fazla uzay aracı başlatma planlarını duyurdu. Bu iddialı planın rekorlar kırması ve Çin’in uzay araştırmaları ve teknolojisindeki yeteneklerini daha da göstermesi bekleniyor.