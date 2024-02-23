Batı ile Doğu arasındaki çekişme her geçen yıl artarak devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Çin ile Tayvan arasındaki kriz de geçtiğimiz yıl gündemde önemli yer tutmuştu. Bu sorunlarla yakından ilgilenen NATO’nun Çin ve Rusya ile ilişkileri son derece gergin. Söz konusu gerginlik, dönem dönem sanal alemde de kendisini gösteriyor. Son olarak, gündeme düşen bilgilere göre; Çin’de kamu kurumlarıyla ortak çalışan “I-Soon” isimli şirket tarafından NATO’nun kamu kurumlarına siber saldırı düzenlendi. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Çin NATO Kurumlarına Sanal Korsanlık Saldırısı Yaptı

Çin Halk Cumhuriyeti’nde siber güvenlik başta olmak üzere web üzerine faaliyette bulunan “I-Soon” isimli şirket; Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO’nun kamu kurumlarına siber saldırıda bulundu. Açık yazılım geliştirme platformu GitHub’a kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından; “kamuoyuna açık olmaması gereken hassas bilgiler” yüklendi. Söz konusu bilgilerin, Çinli şirket I-Soon tarafından elde edildiği iddia edildi.

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NATO’ya üye 10’dan fazla ülkenin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına siber saldırı yapıldığı ve bu saldırılarda çeşitli bilgilerin Çinli şirket tarafından ele geçirildiği öğrenildi. Bununla birlikte; resmi kaynaklardan bu durumu doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli siber güvenlik firması SentinelLabs tarafından konu hakkında yapılan incelemede, GitHub’a yüklenen belgelerin; siber alanda Çin’in vardığı olgunlaşma seviyesini ortaya koyduğu deklare edildi. ABD’li siber güvenlik analistlerine göre Çin’in elde ettiği bilgilerin tamamı söz konusu mecrada da paylaşılmamış olabilir.

Siber Savaş Artıyor!

Devletler arasındaki savaş, teknolojinin de gelişmesi ile birlikte farklı bir hal almaya başladı. Özellikle 2nci dünya savaşından bu yana sürekli gelişen teknoloji, savaşların artık sanal alemde de devam etmesine neden oluyor. Bu konuda da elbette başı Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu çekiyor.

Rekabet içerisinde oldukları ülkelerin gizli bilgilerini siber casusluk yöntemi ile ele geçirme gayretinde olan ülkelerin çalışmalarını engelleyebilmek adına her ülke kendi siber güvenliğini sağlayacak önlemler de almaya çalışıyor. Bu kapsamda, siber savaş hem saldırı hem de savunma yönünde her yıl katlanarak artmaya devam ediyor.