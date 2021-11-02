Çiş Gücüyle Telefon Şarj Etmek İğrenç Ama Gerçek!

Yenilenebilir enerji çözümleri geliştirme dürtüsü; güneş enerjisiyle çalışan evlerin, pille çalışan arabaların ve daha fazlasının benimsenmesinde bir artış gördü. Birleşik Krallık’taki bilim adamları; insan atıklarını elektriğe dönüştürebilen yeni bir temiz enerji yakıt hücresini ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Yeni çözüm, Bristol BioEnergy Center’daki bir araştırma ekibi tarafından ortaya çıktı. Proje “çiş gücü” olarak anılıyor ve ilk olarak firma tarafından; yaklaşık iki yıl önce Glastonbury festivalinde görücüye çıktı. Firma, bir gün tüm hanelere elektrik dağıtımını yapacak projede; ilerlemeler kaydetmeyi umuyor.

2019’daki Glastonbury festivalinde bilim adamları, idrarın sabit bir düşük voltajlı elektrik kaynağı üretebileceğini kanıtlayabildiler. Çıkan enerji daha sonra ampulleri, cep telefonlarını ve robotları çalıştırmak için yeterli oluyor.

Bristol BioEnergy Centre direktörü Dr Ioannis Ieropoulos, çözümün beş günlük festival boyunca 300 watt-saat elektrik üretebildiğini ve bunun da bir watt’lık tek bir ampulü 300 saat veya 10 ampulü 30 saat çalıştırabileceğini açıkladı.

Yeni enerji üretimi çözümü, şirketin mikrobiyal yakıt hücreleri kullanıyor. Bu, pillere benzeyen ancak bir mikrop kolonisi ile dolu birkaç blok içeriyor. Mikroplar daha sonra kimyasal enerjiye parçalanan organik maddelerle besleniyor ve; elektrikle temiz atık su üretiyor.

Takımın şu anda karşılaştığı zorluklardan biri; yakıt hücrelerinin boyutunun tuğlaların içine yerleştirilip; evlerin duvarlarıyla entegre edilecek şekilde nasıl küçülteceği yönünde. İleride bu basit ama yenilikçi teknoloji hakkında kesinlikle daha fazla şey duyacağız.