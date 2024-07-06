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Bazılarınız hala duymamış olabilir çünkü CMF çok yeni bir marka. Nothing’in uygun fiyatlı cihazlar üretmek için kısa zaman önce kurduğu CMF markası ilk ürünlerini 2023 yılında piyasaya sundu. 8 Temmuz’da ise markanın yeni ürünlerinin tanıtımı yapılacak ve cihazlar piyasaya sunulacak. İçeriğimizde ilginizi çekeceğini düşündüğümüz CMF Watch Pro 2 özelliklerini ele alacağız. CMF akıllı saati Watch Pro 2 farklı tasarımı ile geliyor, işte detaylar…

CMF Akıllı Saati Watch Pro 2 Farklı Tasarımı ile Geliyor

Nothing kurmuş olduğu CMF markasının ürünlerini ilk önce ABD ile İngiltere pazarına sunmuştu akabinde marka CMF ürünlerini global piyasaya süreceğini deklare etmişti. Geçtiğimiz yıl ilk ürünleri çıkan CMF markası şimdi yeni ürünlerini piyasaya sunuyor. 2023 yılında marka Buds Pro, Watch Pro ve Power cihazlarını çıkarmıştı. 8 Temmuz’da gerçekleştireceği lansmanda ise Watch Pro 2, Buds Pro 2 ve CMF Phone 1’i tanıtarak kullanıcıya sunacak.

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Tanıtımdan önce gelen sızıntılara göre CMF Watch Pro 2’nin özellikleri belli oldu. Bu kapsamda CMF akıllı saati alüminyum karışımlı bir gövdesi bulunduğunu söyleyebiliriz. Yuvarlak bir kadrana sahip olan saatin alameti farikası kişiselleştirilebilmesi. Değiştirilebilir çerçevelere sahip olan Watch Pro 2, bu özelleştirilebilir niteliği ile kullanıcının oldukça ilgisini çekeceğe benziyor.

1,32 inç büyüklüğünde bir AMOLED panele sahip olan CMF akıllı saatinin ekranı parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilmekte. 8 Temmuz’da piyasaya sunulacak olan akıllı saat hareket kontrollerine sahip olacak. Bu kontrollerin nasıl yapılacağı henüz uygulamalı bir şekilde gösterilmediği için tam olarak bilinmiyor ancak tanıtımda detaylara ayrıntılı yer verilecektir.

CMF Watch Pro 2 Fiyatı Ne Kadar

Görüntüden anlaşıldığı kadarı ile bu hareket kontrolleri, bileğinizi iç – dış gibi yönlere çevirdiğinizde, saatin farklı işlevlerini etkinleştirecek gibi görünüyor. İlginç özelliklere sahip olan bu akıllı saat sade tasarımı ile cool bir görünüme sahip. Bunların yanı sıra CMF akıllı saatin turuncu deri bir kayış ve siyah mat bir kayış olacak şekilde iki farklı opsiyonu mevcut.

CMF akıllı saati Watch Pro 2 fiyatı da en çok merak edilen özelliklerinden biri. Bu kapsamda henüz bir açıklama yok ancak Watch Pro 2’nin uygun fiyatlı akıllı saat kategorisinde olması bekleniyor. Zira Nothing bu markayı uygun fiyatlı ürünleri için kurdu. Şu anda bilinen özelliklerine bakıldığında uygun fiyatlı bir saate göre yüksek bir performans sunması beklenmekte. Cihazın tüm detayları 8 Temmuz’da belli olacak ve bizde piyasanın yeni aktörü CMF’nin akıllı saatinin tüm açıklanan özelliklerini sizlere duyuruyor olacağız.