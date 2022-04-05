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Cortex-A710 ve A510 çekirdeklerini içeren Snapdragon 7 serisi yonga seti geliyor

Snapdragon 7 Gen 1 adıyla gelmesi beklenen Cortex-A710 ve A510 çekirdeklerini içeren Snapdragon 7 serisi yonga setine ait bazı detaylar sızdırıldı.

Ahmet Ekinler

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Qualcomm Snapdragon 7 - Cepkolik

Weibo’daki tanınmış sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşmakta olan bir Snapdragon 7 serisi yonga setinin temel özelliklerini açıkladı. Sızıntı kaynağı, yaklaşmakta olan yonga setinin bir Adreno 662 GPU‘nun yanı sıra 4x Cortex-A710 CPU çekirdeğine ve 4x Cortex-A510 CPU yardımcı çekirdeğine sahip olacağını söylüyor.

Bu, Cortex-A710 çekirdeklerinden birini ekstra güçlü bir Cortex-X2 çekirdeğiyle değiştiren Snapdragon 8 Gen 1‘in sadece bir adım gerisinde.

Yaklaşmakta olan çip, muhtemelen şirketin yenilenen adlandırma kuralına uygun olarak Snapdragon 7 Gen 1 olarak adlandırılacak.

Çipi kimin yapacağına dair hala bir bilgi yok. Samsung’un 4nm işlemine veya TSMC’nin 5nm’sine dayanabilir.

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KaynakGsmarena

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