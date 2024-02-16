D.I.C.E. Ödüllerinde Baldur’s Gate 3 Yılın Oyunu Seçildi

27. yıllık D.I.C.E. Ödüller dün gece gerçekleşti ve geçen yıl gördüğümüz en iyi oyunlardan bazıları kutlandı. Törende farklı kategorilerde çeşitli ödüller dağıtılırken, en çok beğenilen D.I.C.E oldu. Ödüller Yılın Oyunu ödülü Baldur’s Gate 3’e verildi. Larian Studios’un destansı rol yapma oyunu (RPG) aynı zamanda hikaye, oyun yönetimi, oyun tasarımı ve yılın rol yapma oyunu alanlarında olağanüstü başarı ödülleri kazandı.

D.I.C.E. Ödülleri pek çok dalda ödül dağıttı

Larian Studios’un zindanlar ve ejderhalardan ilham alan bu RPG’si, son ödül sezonunda etkileyici sayıda kupayı evine götürerek The Game Awards’da Yılın Oyunu ödülünü kazandı. Marvel’s Spider-Man 2, D.I.C.E. sırasında bir başka büyük kazanan oldu. Ödüller dün gece. Süper kahraman macerası, animasyonda olağanüstü başarı, müzik kompozisyonunda olağanüstü başarı ve karakterde olağanüstü başarı dahil olmak üzere altı büyük ödülü evine götürdü. Bu, yedi farklı kategoride aday gösterilmesinin ardından The Game Awards’ta tek bir ödül bile kazanamayan aksiyon oyunu için hak edilmiş bir başarıydı.