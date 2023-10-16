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Daha ucuz Apple Vision kulaklık geliyor – EyeSight özelliği olmayacak

Apple analisti Mark Gurman, Apple Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı devamı niteliğindeki modelin, 1.500 ila 2.500 dolar arasındaki bir fiyat noktasına ulaşmasına yardımcı olmak için harici ekranı "muhtemelen" terk edeceğini yazıyor.

Ahmet Ekinler

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Apple, 2023’ün başlarında ilk Vision Pro kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirket şimdiden gözünü yeni nesil cihazlara dikmiş durumda. Apple’ın AR gözlük projesi gibi diğer girişimler pahasına da olsa daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığı ve hedef fiyat aralığının 1.500 ila 2.500 dolar olduğu bildiriliyor. Düşünülen maliyet tasarrufu önlemlerinden biri, kullanıcının yüz ifadelerini başkalarına yansıtmak için harici bir OLED ekran kullanan EyeSight özelliğinin kaldırılması.

EyeSight özelliği, Vision Pro kullanıcısının ne yaptığını görmelerini sağladığı için öncelikle odadaki gözlemcilere fayda sağlıyor. Kullanıcı sanal bir deneyime daldığında, kulaklığın ekranı bulutlanıyor. Geçişli video aracılığıyla dış dünyayı görüntülemeye geçtiklerinde, gözleri işlenir.

EyeSight, kullanıcının yüzünün ve gözlerinin 3D görüntüsünü, derinlik yanılsaması yaratan merceksi camla çerçevelenmiş dıştan kavisli bir OLED panele yansıtarak gerçekleştiriliyor. Bu teknoloji gelişmiş ve sofistike olsa da üretim maliyetini artırıyor. EyeSight özelliğinin yeni nesil modelden kaldırılması, malzeme maliyetini önemli ölçüde azaltarak kulaklığı daha uygun maliyetli hale getirebilir.

EyeSight‘ı ortadan kaldırma kararı, özellikle de kullanıcı kulaklığı öncelikle bu özelliğin yokluğunun fark edilmeyeceği tek başına kullanıyorsa, makul bir değiş tokuş olabilir. Bu maliyet tasarrufu önlemi, daha uygun fiyatlı modelin daha geniş bir tüketici kitlesi için erişilebilir olmasına yardımcı olabilir.

Daha ucuz modele ek olarak Apple, ikinci nesil üst düzey Vision Pro üzerinde de çalışıyor ve çip özelliklerinde potansiyel bir yükseltmenin yanı sıra konforunu artırmaya ve ağırlığını azaltmaya odaklanıyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
Kaynak9to5mac

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